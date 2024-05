宇多田ヒカルが明日5月22日に、「Simple And Clean (Re-Recording)」をサプライズリリースすることが決定した。『キングダム ハーツ』のテーマソングとしても人気の「光」。そのリ・レコーディングバージョンが「SCIENCE FICTION」に収録され、ファンの間でも大きな話題となりましたが、今回はその英語版としても知られる「Simple And Clean」の再録バージョンが配信リリースされる。

「Simple And Clean (Re-Recording)」

2024年5月22日(水) 0時配信

配信リンク:https://erj.lnk.to/mLbxQ1



ダウンロードキャンペーン:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/SimpleAndClean/DL/



楽曲シェアキャンペーン:https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/SimpleAndClean/ST/

<HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024>

マリンメッセ福岡

7月13日(土)15:30開場 17:00開演 7月14日(日)14:30開場 16:00開演



Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

7月19日(金)17:00開場 18:30開演 7月20日(土)15:00開場 16:30開演



さいたまスーパーアリーナ

7月24日(水)17:00開場 18:30開演 7月25日(木)17:00開場 18:30開演



宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

7月30日(火)17:30開場 18:30開演 7月31日(水)17:30開場 18:30開演



国立代々木競技場第一体育館

8月3日(土)15:00開場 16:00開演 8月4日(日)15:00開場 16:00開演



台北アリーナ★追加発表

8月10日(土) 15:30開場 17:00開演 8月11日(日) 15:30開場 17:00開演



亞洲國際博覽館Arena (AsiaWorld- Arena) ★追加発表

8月17日(土) 18:30入場 / 20:00 開演 8月18日(日) 18:30入場 / 20:00 開演

大阪城ホール

8月27日(火)17:30開場 18:30開演 8月28日(水)17:30開場 18:30開演



Kアリーナ横浜

8月31日(土)15:00開場 16:30開演 9月1日(日)15:00開場 16:30開演

Steamにて6月に発売となる「キングダムハーツ」シリーズ10作品を一挙にお楽しみいただける3タイトルの発表タイミングに合わせて、楽曲のサプライズリリースが決定した。さらに、この発表に合わせ「Simple And Clean (Re-Recording)」がフィーチャーされた「キングダム ハーツ」シリーズのSteam版発表トレーラーが、5月22日0時にYouTubeでプレミア公開される予定だ。また、「Simple And Clean (Re-Recording)」のリリースを記念して、「Simple And Clean (Re-Recording)」オリジナルノベルティTシャツが当たるキャンペーンも開催される。リリース日の5月22日21時からは、Listening Partyを「Stationhead」(hikkistaffアカウント)にて開催。キングダムハーツに関する宇多田ヒカルの楽曲によって構成されたこの日限りのプレイリストで実施、さらにはチャット欄に宇多田ヒカルのスタッフも参加予定となっている。◆ ◆ ◆◾️宇多田ヒカル コメント長年支持されてきた曲の再録という大きなチャレンジに、友人でコラボレーターであるA. G. Cookの力を貸してもらいました。「光」/”Simple and Clean”の新しいバージョンは、私が22年前に書いた曲ではあるけど、違う場所、違う視点から発せられています。黙想的で思慮深く、もっと優しい。人生に勝ち負けはなく、あるのは経験から得るもの。世界中の多くの人がキングダム ハーツを通して受け取ったものに思いを馳せつつ、ここからまた始まることを楽しみにしてます。◆ ◆ ◆