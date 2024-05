【PS5「dアニメストア」アプリ】5月21日 配信開始月額:550円(既に会員の場合は追加料金なし)【PS5対応記念!5,000ポイントプレゼントキャンペーン】期間:5月24日12時~6月9日23時59分

NTTドコモは、プレイステーション 5用アプリ「dアニメストア」を、5月21日に配信した。月額は550円。既に会員の場合は追加料金無し。

本アプリは、月額を支払うことで5,700作品以上のアニメが見放題(一部レンタル作品もあり)となるサービス。5月24日からは、プレイステーション 5版配信記念としてイベントが開催。PS5/PS4の「dアニメストア」アプリにて対象の配信中作品を視聴することで、抽選で200名に「dポイント(期間・用途限定)」が5,000ポイントプレゼントされる。

なお、5月21日22時30分より5月22日5時まではメンテナンスが実施予定。メンテナンス中は作品レンタル時にクレジットカード情報の登録および変更ができなくなるなど一部サービスが利用できなくなる。

