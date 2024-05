監督の長編デビュー作『フォロウィング 25周年/HDレストア版』が、2024年6月5日(水)よりにて見放題独占配信開始となる。また、7月3日(水)にはBlu-ray&DVD発売も決定。初のBlu-ray化となり、映像特典としてノーラン監督の初公開インタビュー映像が収録される。

クリストファー・ノーランが監督した長編デビュー作『フォロウィング』は、ロッテルダム映画祭をはじめ数多くの映画祭で賞を受賞し、ノーランの才能を一躍世界に知らしめた記念すべきデビュー作だ。

作家志望の男ビルは、創作のヒントを得るため、通りすがりの人々のあとをつける行為を繰り返していた。ある日、ビルがいつものように男をつけていると、尾行していることがその男、コッブにバレてしまう。だが、コッブもまた、他人のアパートに不法に侵入し、私生活を覗き見る行為に取りつかれていた。

『フォロウィング』 2024年4月 全国リバイバル公開作 │ © 2010 IFC IN THEATERS LLC

ビルは次第にコッブに感化されていく。数日後、ビルはコッブと二人で侵入したアパートで見た写真の女性に興味を抱く。やがて、彼女の尾行を始めるビルだったが、その日を境に、彼は思わぬ事件に巻き込まれていく……。

『フォロウィング』 2024年4月 全国リバイバル公開作 │ © 2010 IFC IN THEATERS LLC

未来から過去へと時間軸を逆向きに映し出した『メメント』。アメコミ映画の新時代を切り開き、数々の伝説を打ち立てた『ダークナイト』シリーズ。“夢の中”を映像化し、観る者の度肝を抜いた。五次元の宇宙空間を創り上げた『インターステラー』。時間が逆行する世界を描き未知なる映像体験へ誘う『TENET テネット』。誰も観たことのない映像をゼロから生み出す才能で、常に新たな“体験”を放つノーラン。過去から未来、未来から過去へと交差する時間軸で紡がれる『フォロウィング』は、世界中で絶賛されたこれまでの作品以上に複雑な構成となっており、ノーランの魅力すべてが詰まった傑作となっている。

7月発売のBlu-rayでは、オリジナルの16mmエレメントをHDスキャンしたものを収録。最新技術を駆使し、画面上の傷を除去して、解像度を上げた。これによりシャープで、ディテールまで美しい豊かな映像が実現した。

音響に関しては、新たに5.1サウンド・トラックを採用。ノーラン監修のもと力強い完成度と完璧な音量レベルとなった。ノーラン自らの監修により、現時点で世界最高のクオリティでリリースとなる。

さらに、Blu-ray&DVDには映像特典としてノーラン監督の初公開インタビューや、コメンタリー音声などが収録される。また、Amazon限定特典としてオリジナルポストカード2種類セットが付属する。

『フォロウィング』 2024年4月 全国リバイバル公開作 │ © 2010 IFC IN THEATERS LLC 『フォロウィング』 2024年4月 全国リバイバル公開作 │ © 2010 IFC IN THEATERS LLC 『フォロウィング』 2024年4月 全国リバイバル公開作 │ © 2010 IFC IN THEATERS LLC

『フォロウィング 25周年/HDレストア版』は、2024年6月5日(水)よりPrime Videoにて見放題独占配信開始。7月3日(水)にはBlu-ray&DVD発売開始。

The post first appeared on .