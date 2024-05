(MCU)最新作、『デッドプール&ウルヴァリン』の映画チケットがアメリカで先行販売開始となった。これを記念して、公式からはライアン・レイノルズとヒュー・ジャックマンによるコント映像が公開されている。

マドンナの楽曲「ライク・ア・プレイヤー」と共に始まる映像では、ライアンが集中してゆっくり丁寧にバナナの皮を剥いているところに、「ヘイ、ライアン」とヒューがやってくる。なんだかぎこちない返しでヒューを迎え入れるライアン。ヒューは「ほら、これ君に」と嬉しそうに封筒を手渡す。

「トニー賞の賄賂?」とライアンが読み上げると、ヒューはすかさず封筒を奪い返し(おや?)、「あちゃ、違う封筒だった」と言ってもう一つの封筒を手渡す。最新作『デッドプール&ウルヴァリン』の2人分のチケットだ。ヒューはライアンを映画に誘いに来たようだ。

するとライアン、何かを急に思い出したよう。画面では、『デッドプール&ウルヴァリン』のバトルシーンが映し出され、デッドプールがウルヴァリンの両脇腹に銃弾を打ち込んでいる。画面が再び切り替わると、そこには絶妙な表情のライアンが。

「一緒に行けたらいいな、と思って」と話すヒューも頭の中で何かが浮かんだようで、今度はデッドプールのお股に爪をぶっ刺すウルヴァリンの姿。これにデッドプールは悶絶だ。カメラが2人に再びフォーカスすると、ライアンとヒューは気まずそうに立ち尽くし、映画の見どころを矢継ぎ早に映したところで映像は幕を閉じる。



『デッドプール&ウルヴァリン』から米公開されている最新のあらすじでは、デッドプールとウルヴァリンが「共通の敵のためにチームアップする」とされている。2人がお互いを殺す勢いで戦っているのは、何かの行き違いがあってのことなのだろうか。事情を知っているであろうライアンとヒューは一緒に映画を観るのが気まずいようだが、一般の観客は心置きなく存分に楽しめそうだ。

ちなみに米公式からはチケット先行販売開始を知らせるもう一つの映像が公開されているので、あわせてチェックを。



『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。

