【Access コントローラー用アダプティブ ゲーミング キット】5月21日 発売予定ロジクールオンラインストア価格:15,620円

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」より、「Access コントローラー用アダプティブ ゲーミング キット(製品型番:G-ACCESS-AGK)(以下、アダプティブ ゲーミング キット)」を5月21日に発売する。価格はオープン。ロジクールオンラインストア価格は15,620円。

「指を動かせず、操作ボタンが小さいと正確に押すことが難しい」・「握力が弱く、手でコントローラーを持つことができない」といった、それぞれの障がいから生まれるニーズに寄り添ったゲーム環境の整備が必要とされている中、2023年にソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は様々な障がいを持つ人々にも快適なゲームプレイができるように、付属のボタンやスティックキャップで自由な操作が可能な「Access コントローラー」を発表。「アダプティブ ゲーミング キット」は、その「Access コントローラー」のカスタマイズ機能を豊富にする製品で、障がいを持つ人々の快適なゲームプレイや、多様なアクセシビリティへの対応を実現する。なお、本商品を使用するには、プレイステーション 5本体(別売)と、Access コントローラー(別売)が必要。

今回、2002年に国連が定めた、文化の多様性の価値を理解し、その保護と発展、文明間の対話の促進を目的とする「対話と発展のための世界文化多様性デー(World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development)」である5月21日に発売されることとなった。

同社は「様々な価値観・背景・スキル・アイデアを持つ人々が集まり尊重し合い、それぞれの強みを発揮することでイノベーションを推進できるという考えのもと、『アダプティブ ゲーミング キット』をはじめ、多様性を感じさせる製品を通じて、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の取り組みを進めてまいります」とコメントしている。

「アダプティブ ゲーミング キット」製品特長

「アダプティブ ゲーミング キット」には、アクセシビリティのニーズがあるプレーヤーが最適なゲームプレイを可能にするため様々な機能を搭載。ゲーミングデバイスで使用されているメカニカルスイッチを採用した高性能かつ耐久性のある大小のボタンや、クリップのような形をした可変トリガー、少しの力で作動するライトタッチボタン、ボタンやトリガーを配置・追加できるフック&ループ ゲームボード、カスタム PS5 コントローラーラベルおよび取り付けを円滑にするためのマジックテープが備えられている。「アダプティブ ゲーミング キット」と「Access コントローラー」を組み合わせることで、机の上や足元に置いたまま、手や足など身体のどの部位を使っても、快適なゲーム操作が可能となる。

ゲームプレイの可能性を広げる設計

本商品は、豊富なボタン、アクセルペダルのように機能する可変トリガー、少しの力で作動するライトタッチボタンなど、一式の高性能ツールを通じてAccess コントローラーの可能性を最大限に引き出す。

ボタンと可変トリガーは、Access コントローラーのどの入力端子にも接続でき、簡単に設定することができる。また、フック&ループ ゲーミングボードやステッカーセットを用いて、必要に応じた配置・追加が可能。柔軟なカスタマイズ機能で、様々なアクセシビリティのニーズに対応できる。

豊富なボタンのラインナップ

豊富な種類とサイズのボタンを採用。少しの力でアクティブになる、高さ12mmのライトタッチボタンに加えて、ゲーミンググレードのメカニカルスイッチを採用した耐久性のある大ボタン・小ボタンを揃えている。プレーヤーに合う高さに応じてボタンを選択し、活用することができる。ボタンはAccess コントローラーの拡張ポートに接続でき、それぞれのゲーミングスタイルに応じて自由に構成することが可能となっている。

フック&ループ ゲームボードで、多様なニーズに合わせたカスタマイズが簡単に

フック&ループ ゲームボードを用いて、それぞれのニーズごとに使用環境のカスタマイズが可能になる。例えば、付属のボタン・トリガーのゲームボードへの取り付け、ゲームボードの角度調整、ゲームボードを曲げて膝に固定することもできる。

DualSense ワイヤレスコントローラーのボタン機能が割り当て可能

「アダプティブ ゲーミング キット」は、PS5用コントローラーに使用されている「シェイプスロゴ(△〇×□)」と同様のラベルを使用しているため、プロファイル作成時にボタンとトリガーにラベリングすることで、DualSense ワイヤレスコントローラーのボタン機能をそのまま割り当てることができる。

【Access コントローラー用アダプティブ ゲーミング キット】

品番:943-001256

型番:G-ACCESS-AGK

本体カラー:ブラック

保証期間:2年間

製品仕様

【ライトタッチ ボタン】

サイズ:48×17×12mm(長さ×幅×高さ)

押下圧:59g

ケーブル長:2m

【可変トリガー】

サイズ:73×28×46mm(長さ×幅×高さ)

押下圧:107g

ケーブル長:2m

【小ボタン】

サイズ:35×17mm(奥行×高さ)

押下圧:56g

ケーブル長:2m

【大ボタン】

サイズ:65×19mm(奥行×高さ)

押下圧:101g

ケーブル長:2m

【フック&ループ ゲームボード】

サイズ:280×200×5mm(長さ×幅×高さ)

接続方式:3.5mm AUX

必要システム:Access コントローラー用アダプティブ ゲーミング キットを使用するには、プレイステーション 5本体(別売)と、Access コントローラー(別売)が必要。

付属品:取扱説明書、保証規定

同梱物:製品本体、ライトタッチ ボタン×2、小ボタン×2、大ボタン×2、可変トリガー×2、フック&ループ ゲームボード、 PlayStation コントローラー ボタンラベル、コントローラー ボタンラベル(空白)、フック&ループ ステッカーセット、フック&ループ ケーブル管理セット

【Logitech G ゼネラルマネージャー ウジェシュ・デサイ氏 コメント】

PlayStationのファンにアダプティブ ゲーミング キットをお届けすべく、この度ソニーと協働できることを嬉しく思います。この新たなキットは、PS5向けのAccess コントローラーの発売を心待ちしてきた、障がいを持つゲームプレーヤーに向けて豊富なカスタマイズ機能を提供します。

【ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE) 商品企画 プロダクトマネジメント担当 バイスプレジデント 若井宏美氏 コメント】

Access コントローラーの発売以来、多様なニーズに合わせてカスタマイズできる本商品に対しPlayStation ユーザーの皆様からはポジティブな反響をいただいています。障がいのある方々になるべく多くの選択肢やカスタマイズ機能を継続的に提供していくSIEの取り組みに、アダプティブ ゲーミング キットを通じて貢献いただき、心から感謝申し上げます。

