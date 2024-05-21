「一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現」10月発売決定！ラー、オシリス、オベリスクが魂豪示像シリーズで立体化
【一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現】
10月 発売予定
価格：1回800円
A賞：ラーの翼神竜 魂豪示像
10月 発売予定
価格：1回800円
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現」を10月に発売する。価格は1回800円。
本商品は、「一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ」の第4弾。今回、商品ページがオープンし、A賞「ラーの翼神竜 魂豪示像」、B賞「オベリスクの巨神兵 魂豪示像」、C賞「オシリスの天空竜 魂豪示像」に加え、最後のくじを引くともらえる「ラストワン賞」の「ラーの翼神竜（メタリックver.） 魂豪示像」の画像が公開された。その他のラインナップは以下の通り。詳細は続報をお待ちいただきたい。
A賞：ラーの翼神竜 魂豪示像
B賞：オベリスクの巨神兵 魂豪示像
C賞：オシリスの天空竜 魂豪示像
D賞：クリボー5兄弟 フィギュア
E賞：ミニフィギュア
F賞：クリアポスター
G賞：ミニタオルコレクション
H賞：メタリック色紙
ラストワン賞：ラーの翼神竜（メタリックver.） 魂豪示像
ダブルチャンスキャンペーン：ラーの翼神竜 魂豪示像
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