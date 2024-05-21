【一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現】10月 発売予定価格：1回800円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ vol.4 三幻神顕現」を10月に発売する。価格は1回800円。

本商品は、「一番くじ 遊☆戯☆王シリーズ」の第4弾。今回、商品ページがオープンし、A賞「ラーの翼神竜 魂豪示像」、B賞「オベリスクの巨神兵 魂豪示像」、C賞「オシリスの天空竜 魂豪示像」に加え、最後のくじを引くともらえる「ラストワン賞」の「ラーの翼神竜（メタリックver.） 魂豪示像」の画像が公開された。その他のラインナップは以下の通り。詳細は続報をお待ちいただきたい。

A賞：ラーの翼神竜 魂豪示像

B賞：オベリスクの巨神兵 魂豪示像

C賞：オシリスの天空竜 魂豪示像

D賞：クリボー5兄弟 フィギュア

E賞：ミニフィギュア

F賞：クリアポスター

G賞：ミニタオルコレクション

H賞：メタリック色紙

ラストワン賞：ラーの翼神竜（メタリックver.） 魂豪示像

ダブルチャンスキャンペーン：ラーの翼神竜 魂豪示像

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