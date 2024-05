「ペルソナ5」にインスパイアされたアドベンチャーRPG「The Witch′s Bakery」が2025年に発売予定

【The Witch's Bakery】2025年 発売予定価格:未定

Sunny Labは、アドベンチャーRPG「The Witch's Bakery」を2025年に発売する。価格は未定。

本作は主人公の魔女パン職人Lunneを操作し、パン屋の経営や探索、魔法の開発などをする2DアドベンチャーRPG。

物語では人々の悩みを解決するため、Lunneは魔法を駆使し、魔法の空間「ハートパレス」に入り、彼らを癒すパンを作るために必要な素材を集める要素もある。

公式XアカウントではアトラスのジュブナイルRPG「ペルソナ5」にインスパイアされたとコメントしている。

□「Steam」の「The Witch's Bakery」

"The Witch's Bakery" is an Adventure RPG inspired by Kiki's Delivery Service and Persona 5.🧵

You play as the witch-baker Lunne through her days, each split into 3 phases:

☀️Daytime: working at the bakery.

🌆Evening: exploring Paris.

🌙Night: relaxing at home, learning recipes. pic.twitter.com/VxPcks0j8g