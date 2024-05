5月9日、宮粼薫のライブツアー<宮粼薫 Live Tour 2024 -Beautiful->の最終日公演が、TOKYO FMホールにて開催された。アコースティックギターを抱えて、チューニングを確認、呼吸するようにそっと歌い始めた「君と空」。リリース時(12年前)とは経験値も見える景色も違うけれど、この曲が抱える葛藤が解消されるなんてことはなくて、むしろ熱量の増したヴォーカルに乗ってTOKYO FMホールの高い天井へと広がっていく。ともに全国を回ってきたyas nakajimaはギターだけでなく、コーラスにおいても見事な活躍をしていて、「Why」を筆頭に2人のハーモニーは圧巻だった。一方、最終日だけのスペシャルメンバー櫻田泰啓の鍵盤は、繊細に情熱的にアグレッシヴに宮粼薫の歌声に寄り添い、支える。





































宮粼薫ライブ <宮粼薫 Birthday Live Gimme Your Love!>

2024年7月23日(火)

OPEN 18:15 / START 19:00

@渋谷PLEASURE PLEASURE(https://www.pleasure-pleasure.jp/)

出演者:宮粼薫(Vo, AG)、yas nakajima(G, Cho)、櫻田泰啓(Key)、李令貴(Perc)、樽田ノリキ(Mp)

チケット料金:6,600円(税込)※入場時ドリンク代600円必要

オフィシャル先行受付期間:5月25日(土)12:00 〜 6月9日(日)23:59

https://eplus.jp/kaorumiyazaki/

一般発売:7月6日(土)10:00〜 イープラス・チケットぴあ・ローソンチケット

[問]SOGO TOKYO http://www.sogotokyo.com/

03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00/16:00〜19:00※ 日曜・祝日を除く)



<HITMAN David Foster & Friends ASKA,Katharine McPhee,Pia Toscano,Kaoru Miyazaki>

6月22日(土)

開場15:00 開演16:00

@埼玉・大宮ソニックシティ大ホール



6月26日(水)

開場17:30 開演18:30

@大阪・フェスティバルホール

出演:DAVID FOSTER(Piano),

Friends(ASKA、Katharine McPhee、Pia Toscano、Kaoru Miyazaki)Friends Band

チケット:18,000円(税込、全席指定、特製プログラム付)

https://www.bluenote.co.jp/jp/lp/david-foster-2024/

「Loving You」「Gimme Your Love」「ブンブンシナイデ」「One-Sided Love」と聴き進めながら改めて、宮粼薫の描く主人公はちょっぴり切ない。制作時期もジャンルもテンション感も違うのに、なかなかいい恋に巡り会えない(苦笑)。それでもサビの振り付けを伝授してスタートした「ブンブンシナイデ」では、オーディエンスが1曲丸ごと一緒に踊り出すという嬉しい誤算に思わず笑顔がこぼれ、会場中が多幸感で満たされた。「前ばかり向いて走り続けられない。たまには立ち止まって過去を振り返るのも、私はとってもいいことだと思ってる。その時間が今の自分に勇気をくれることもあるから」そう話して歌い出した「Look Back」。信頼する仲間へのリスペクトを込めて、yasのバンド時代の楽曲をピックアップ、2人で歌った「線香花火」。誰より言葉の怖さを知っているからこそ、曲に込めた想いを高純度で歌声に変換、「Karma」が放つ緊張感は至極鋭利で。続く「The Light」で灯された一筋の光は覚悟と決意に溢れ、温かくて眩しかった。敬愛するデイヴィッド・フォスターとの再競演が決まったことを報告しつつ、披露した「To Love You More」のパフォーマンスの圧倒的なスケール感にちょっと笑ってしまった。1年前の横浜ぴあアリーナMMの頃より確実に強烈に進化している。思えば、昨年は6月に浜離宮でストリングスアンサンブル、12月はバンドとクリスマスライブ、そして今春、アコースティックセットで全国4か所を巡るツアーを敢行。さらに7月23日にはひと回り大きな会場、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREでバースデーライブが決定。自分の表現の可能性に果敢に挑み、その手応えのひとつひとつをエネルギーに換えて、今を全力で楽しんでいるみたいだ。楽器が少ない=音の隙間や余韻を味わうアコースティックセットでは、ギターのボディを叩いたリズム、弦が擦れる音、そして観客のクラップ&コーラスもサウンドの大事な要素。美声で知られる宮粼薫のファンとなれば、半蔵門イチ大きな声で歌った「愛する人」は、間違いなくこの日のクライマックスで。さらに丁寧に手渡した「Yellow」も「Beautiful」も彼女が本気で大切なものを綴ったからこそ、聴き手にとっても宝物の曲として響いたのだと思う。ラストナンバーは「To Be Free」だった。yasが爪弾くメロディが美しすぎて、踊り転がるような鍵盤が楽しすぎて、伸びやかな歌声から滲む不器用なポジティブが愛おしすぎて、何より会場にいた全員で心と声を合わせて作り上げたエンディングがシアワセすぎて、この人たちとまた同じ時を刻みたいと思った。多くの人にとってきっとずっと特別な記憶として残り続けるツアーだった。写真◎大橋祐希文◎山本祥子<宮粼薫 Live Tour 2024 -Beautiful->2024年5月9日(木)@TOKYO FMホール出演者:宮粼薫(Vo, AG), yas nakajima(G),櫻田泰啓(key)