開業70周年特別企画！MIRAI TOWER ／ゴジラ「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来！」

開業70周年を迎えるMIRAI TOWERと同じく70周年を迎えるゴジラが期間限定のタイアップイベント「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!」を開催します。

MIRAI TOWER /ゴジラ「中部電力 MIRAI TOWERにゴジラ襲来!」

メインビジュアル(縦)

■開業70周年特別企画

日時 : 2024年6月20日(木)〜9月23日(月・振)

会場 : 中部電力 MIRAI TOWER、Hisaya-odori Park

主催 : 中部電力 MIRAI TOWER

協力 : 三井不動産 名古屋学院大学 名古屋鉄道

企画 : 株式会社win*key

公式サイト:

https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/

(最新情報順次公開)

※期間中さまざまな企画を用意されています。

企画ごとに実施期間が異なりますので、詳細は公式HPを確認してください。

MIRAI TOWERは、1954年(昭和29年)日本初の集約電波鉄塔(展望台付)として完成。

その後に続く全国のタワーの先駆けとして知られ、2011年(平成23年)にテレビの集約電波鉄塔としての役割を終えた現在も、地域のシンボルとして歴史・文化や賑わいの発信拠点となっています。

2021年には、中部電力株式会社(本社:名古屋市東区)と地域共生活動のパートナー関係を結び、名称を「中部電力 MIRAI TOWER」に変更。

2022年には全国のタワーとして初めて国の重要文化財に指定されました。

これまでの70年間の歴史に学び、皆さまへの感謝をあらわすとともに、未来に続く新たなスタートとして、地域のシンボルとしての役割を一層果たしていきます。

2024年6月20日から開催しますイベント期間中は、中部電力 MIRAI TOWERの南側に広がるHisaya-odori Parkミズベヒロバにゴジラが出現したり、展望台に名古屋の街とゴジラの70年の歩みを重ねながら楽しめるARが登場するなど、さまざまな企画を用意しています。

また、記念に残る限定コラボグッズの販売を予定しています。

2024年5月17日に開催した記者会見には名古屋テレビ塔代表取締役社長 大澤 和宏さんと東宝ライツ事業部 ゴジラルーム ライセンスグループ 田渕 恭兵さんが登壇しました。

記者会見の様子

多くの皆さまに名古屋・栄に足を運んでいただき、街の回遊とともに中部電力 MIRAI TOWERの70周年事業を盛り上げていきます。

■Hisaya-odori Parkのミズベヒロバにゴジラが出現!

「中部電力 MIRAI TOWER 開業70周年を記念して、同じく70周年を迎えるゴジラが出現!」―。

そんなストーリーを携え、Hisaya-odori Parkのミズベヒロバにゴジラが出現します。

水面から覗くゴジラの顔は迫力満点です。

本タワーを背景に、写真撮影スポットとしても楽しめます。

【設置期間】6月20日(木)〜

※撤去日未定

タイアップ企画、続々登場!(第一弾)

ミズベヒロバのゴジラを筆頭に、さまざまな企画が楽しめます。

◆「ゴジラと中部電力 MIRAI TOWER ARで振り返る70年」

名古屋学院大学のチームがARを制作。

名古屋の街を見守ってきた中部電力 MIRAI TOWERの展望台で、名古屋の街とゴジラの軌跡を重ね合わせながら70年を振り返る…特別な体験をすることができます。

※6月20日(木)スタート予定

◆展望台へご入場のお客様に先着でオリジナルノベルティプレゼント

期間中、展望台にご入場いただいたお客様に、先着でオリジナルノベルティをプレゼント。

本企画オリジナルデザインです。

※6月20日(木)スタート予定

◆特別パネル展示「中部電力 MIRAI TOWERとゴジラ、70年の軌跡」

両者70年の歩みを、視覚的に楽しめるダイナミックなパネル展示をおこないます。

フォトスポットも用意されています。

【展示場所】中部電力 MIRAI TOWER 3階 特設会場

※6月20日(木)スタート予定

◆ゴジラの視界を体感できる屋外階段

中部電力 MIRAI TOWERの地上から展望台まで続く、スリル満点の屋外階段。

ここに、作品毎に大きさの異なるゴジラの目線シールを設置します。

毎週土曜日・日曜日・祝日に利用可能なこの階段を登って、ぜひ、リアルなゴジラの視界を体感してみてください。

※6月22日(土)スタート予定

◆オリジナルグッズ

オリジナルTシャツや、記念メダルなどオリジナルグッズを展開。

ぜひ、中部電力 MIRAI TOWER3階のショップでお手にとって楽しめます。

※グッズ種類等、詳細は後日公式サイトにて発表予定

【中部電力 MIRAI TOWERとゴジラ過去作の接点】

・『モスラ対ゴジラ』(1964)

ゴジラの尻尾がタワーの下部に引っ掛かり、そのまま転倒してタワーを倒壊させます。

・『ゴジラVSモスラ』(1992)

バトラが自衛隊、メーサー戦車との交戦中にタワーを倒壊させます。

・『モスラ3 キングギドラ来襲』(1998)

キングギドラが、序盤のシーンで名古屋を訪れ、JRのビルを破壊した後、タワーも真っ二つに折っています。

