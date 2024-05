TOMORROW X TOGETHER、日本4thシングル「誓い」to Uバージョンのコンセプトフォト公開

TOMORROW X TOGETHERが、雪原の吟遊詩人に変身した。最近、公式SNSを通じて日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」の“to U”バージョンのコンセプトフォトが公開された。今の季節感とは対照的な白い雪がたくさん積もった森の中で、ポーズをとる5人のメンバーのビジュアルが目を引く。また、ギターを手に焚き火を囲んで歌を歌い、紙に詩を書き下ろすような彼らの姿は、ロマンチックな雰囲気を醸し出した。

TOMORROW X TOGETHERの日本シングル「誓い(CHIKAI)」は7月3日に発売される。このシングルにはタイトル曲「We'll Never Change」と「Deja Vu(Japanese Ver.)」「Kitto Zutto」の計3曲が収録される。彼らは現在「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN U.S.」を展開している。最近、アメリカのタコマ、オークランドでの公演を終えた彼らは21〜22日にロサンゼルス、26日にヒューストン、29日にアトランタ、6月1〜2日にニューヨーク、5〜6日にローズモント、8日にワシントンD.C.でワールドツアーを続けていく。さらに日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」の発売を起点に、今夏日本で活発な活動を繰り広げる計画だ。7月4日にショーケースを開催し、ファンと会う。続いて、デビュー後初の日本4大ドームツアーも控えており、10〜11日の東京ドーム公演を皮切りに、京セラドーム大阪、バンテリンドーム ナゴヤ、福岡のPayPayドームで「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN」を展開する。