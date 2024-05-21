対応機種・カラー別に集計 人気のAndroidスマホ用もランクイン 今売れてるスマートフォンケースTOP10 2024/5/21
「BCNランキング」2024年5月6日から12日の日次集計データによると、スマートフォンケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
3位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-960554（Hamee）
4位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
5位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
6位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
7位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
8位 Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-X232PLFUBK（エレコム）
9位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
10位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 [iPhone 15専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明クリアケース ブラック
41-959039（Hamee）
2位 シンプルスマホ6用ソフトレザーケース 薄型 磁石付
PM-S224PLFUBK（エレコム）
3位 [iPhone 15専用]iFace Look in Clearケース クリア
4位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 フラワーズ ディープピンク
PM-S233PLFUJPND（エレコム）
5位 iPhone 15 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TTSL-CL（トリニティ）
6位 [iPhone 14専用]iFace Reflection 強化ガラス 透明 クリアケース ブラック
41-945049（Hamee）
7位 iPhone 15 [Turtle] ハイブリッドケース/クリア
TR-IP23M2-TT-CL（トリニティ）
8位 Xperia 10 V(SO-52D/SOG11)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-X232PLFUBK（エレコム）
9位 AQUOS wish3(SH-53D)用ソフトレザーケース 薄型 磁石付 ブラック
PM-S233PLFUBK（エレコム）
10位 Google Pixel 7a [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-PX237A-TTSL-CL（トリニティ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。