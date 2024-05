ディズニー ヘルシー・テイメントを体感できるカフェ&ギフトショップの「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」

横浜赤レンガ倉庫店では、6月9日(日)より「ドナルドダック」のお誕生日にちなみ、「ドナルドダック」をイメージしたスペシャルメニューとグッズが登場!

さらに同日より、横浜赤レンガ倉庫店に「ドナルドダック」デザインの個室が新設されます。

ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー 横浜赤レンガ倉庫店「ドナルドダック」メニュー・グッズ

メニュー・グッズ発売日:2024年6月9日(日)

個室<ドナルドダック>

・利用開始:2024年6月9日(日)

・予約開始:2024年5月20日(月)19:00〜

・利用人数:最大6名

ディズニーの世界観を通じて、“人にも社会にも地球にもヘルシーな”モノを “楽しみながら”取り入れることを理念に掲げる「ディズニー ヘルシー・テイメント」を体感できるカフェ&ギフトショップの「Disney HARVEST MARKET(ディズニー・ハーベスト・マーケット) By CAFE COMPANY」

横浜赤レンガ倉庫店では、開業以来「横浜」ならではのストアコンセプトである「Fisherman‘s Warf」をテーマに「ドナルドダック」をフィーチャーし、限定メニューやオリジナルグッズを販売してきました。

今回、6月9日(日)の「ドナルドダック」の誕生日にちなみ、横浜赤レンガ倉庫店に「ドナルドダック」デザインの個室がオープン!

また同日より、「ドナルドダッグ」のオリジナルグッズも登場。

カフェメニューにも、「ドナルドダック」をイメージしたスペシャルメニューがラインナップされています☆

ドナルドダッグのオリジナルグッズ

キャンバスロープトートバッグ

価格:4,180円(税込)

2023年に発売され、大人気だったロープトートバッグが再登場。

たっぷり入る大きめサイズで、お仕事にも旅行にもぴったりなグッズです。

横浜をテーマに、海をイメージしたロープ状の持ち手や「ドナルドダック」のフェイス柄を大きく入れたデザインもかわいい!

ボールペン<アイスブルー / ドナルドダック>

価格:495円(税込)

人気のボールペンに、「ドナルドダック」デザインが新登場。

シンプルなデザインでお土産にぴったりなボールペン。

爽やかなブルーのボディに「ドナルドダック」フェイスがあしらわれたデザインで、メモを取るのが楽しくなりそうです。

オリジナルブラインドポーチ(全5柄)

価格:825円(税込)

全5種のデザインのうち何が出るかはお楽しみのブラインドポーチがリニューアル。

「ドナルドダック」デザインが仲間入りしました。

シークレット柄もリニューアルされ、これまで購入されたことがある方も楽しめる内容になっています。

マグカップ<ドナルドダッグ>

価格:1,650円(税込)

アメリカンダイナーで使われていたレトロな形のマグカップです。

にっこり笑う「ドナルドダック」のお顔を中央にプリント。

たっぷり入るサイズで、日常使いにも活躍してくれます。

クリアファイル<ドナルドダッグ>

価格:550円(税込)

「ドナルドダック」デザインの、レトロ感あるクリアファイル。

ミントブルーの色合いが爽やかな印象を演出です。

アーモンドチョコレート<ドナルドダック>

価格:918円(税込)

アーモンドをチョコレートでコーティングしたチョコレート菓子。

「ドナルドダック」のお顔が描かれたオリジナル缶に入っています。

ラッピングペーパー<ドナルドダック>

価格:660円(税込)

「ドナルドダック」をイメージした、かわいいラッピングペーパーのセット。

お弁当や、ティータイムのちょっとしたお菓子に彩りを加えたり、カットしてコースターとして使用するのもおすすめです。

【横浜赤レンガ倉庫店限定】ドナルドダッグをイメージしたスペシャルメニュー

あつあつ!シーフードドリアと真っ白ポーチドエッグ

価格:2,090円(税込)

「ドナルドダック」のお尻をポーチドエッグで表現したシーフードドリア。

トマトのチキンライスに、海老、ほたて、イカ、カリフラワーが入っています。

クリームソースをかけて焼き上げた、濃厚な味わいの一品です。

※野菜は季節によって変更されます

あさりとたっぷり野菜のふわふわクラムチャウダー

価格:1,045円(税込)

あさりとインカのめざめ(じゃがいも)などの野菜を使った具沢山クラムチャウダーに魚介風味のエスプーマをふんわりのせています。

かぼちゃ味の黄色のクルトンもアクセントです。

【モーニング限定】オートミールパンケーキ w/フルーツ&ヨーグルトクリームチーズ 〜Donald style〜

価格:1,980円(税込)

オートミール入りのパンケーキは、一面ドナルドダッグのフェイス柄をデザイン。

季節のフレッシュフルーツとヨーグルトクリーム、メープルシロップと合わせていただくのがおすすめです。

※10時〜11時の限定メニューです

6月9日の「ドナルドダック」のお誕生日にちなんだ、スペシャルメニューやグッズが登場。

「ドナルドダック」デザインの個室も新設され、特別なひとときを過ごせるカフェになっています。

ディズニー・ハーベスト・マーケット By カフェ・カンパニー 横浜赤レンガ倉庫店で販売される、「ドナルドダック」メニュー・グッズの紹介でした☆

※メニュー内容・価格等は変更となる可能性があります

