「ますの寿司づくり」「温泉たまごづくり」体験つき！黒部峡谷「トロッコ電車で行く黒薙温泉満喫噴泉見学ツアー」

黒部峡谷トロッコ電車は、「ますの寿司づくり」「温泉たまごづくり」体験つき「トロッコ電車で行く黒薙温泉満喫噴泉見学ツアー」を開催☆

黒薙温泉

実施内容

1. 開催日

2024年5月26日(日)・6月16日(日)・7月7日(日)

2. 内容

(1) 富山名産品『ます寿司』づくりを体験

(2) 黒部峡谷についてガイドから説明

(3) 黒薙温泉については黒部観光開発株式会社 所長から説明

(4) トロッコ電車で黒薙駅へ。

歩いてしか行けない黒薙温泉へ

(5) 温泉を使って『温泉たまご』づくりを体験

(6) 迫力満点の噴泉見学

(7) 昼食の山菜定食に舌鼓

(8) 28畳敷相当の大露天風呂(混浴水着着用可)や女性専用露天風呂で入浴

(入浴料は別途900円(税込)が必要です)

3. 受付

宇奈月駅2階の受付コーナーにて8時00分より受付開始します。

(※トロッコ電車宇奈月駅前に有料駐車場があります)

4. スケジュール

・8:00〜8:30 受付【宇奈月駅2階】

・8:40〜9:00 ツアー説明

・9:00〜10:00 ます寿司づくり体験

・10:10〜10:30 黒部峡谷・黒薙温泉について案内

・10:44 宇奈月駅出発(黒薙駅着11:08)

・11:30 散策しながら遊歩道を歩き、黒薙温泉に到着

温泉たまごづくり・噴泉見学・昼食(山菜定食)・

入浴(別料金 税込900円)

・13:30 黒薙温泉出発、遊歩道徒歩移動

・14:04 黒薙駅発(宇奈月駅着 14:28)

・14:50 解散

5. 募集人員

5月26日(日)…10名

6月16日(日)…20名

7月7日(日) …20名

【各回最少催行人員 1名】最小催行人員に満たない場合は中止となります。

6. 対象者

小学生以上の方で、乗り物の乗降や階段の昇降に支障のない方。

(黒薙駅から黒薙温泉までは、階段の多い山道を約20分、600m歩きます。)

※小学生・中学生は保護者の同伴、高校生のみの参加は、保護者の同意が必要となります。

7. 販売価格

おとな 8,000円・こども(小学生) 7,000円

※販売価格に含まれるもの

ガイド付きトロッコ電車普通客車往復乗車券、昼食代、ます寿司づくり体験代、温泉たまごづくり代、保険代、消費税

8. 応募方法

◎旅行条件書を確認の上、メールに下記内容を入力のうえ申込み可能。

ツアー名「プレミアムツアー」、申込者氏名(代表者)、年齢、住所、連絡がとれる電話番号、メールアドレス、参加希望日、参加者全員の氏名と年齢。

※ メールにて返信なので、メール設定の確認をして下さい。

※ 個人情報の取り扱い:同社が本ツアーの実施により知りえたお客さまの個人情報については、本ツアー以外での使用は一切しません。

※ 旅行条件書を確認の上、応募してください。

9. 応募締切

各開催日の5日前になります。

※各回定員に達し次第、受付終了となります。

・5月26日(日)開催分…5月21日(火)締切

・6月16日(日)開催分…6月11日(火)締切

・7月7日(日)開催分 …7月2日(火)締切

10. 参加者への連絡

申込者の方には、受付締切後に詳細(参加費振込先等)をメールで連絡。

11. 支払いについて

参加費は事前の『銀行振込み』に限る。

【実施日3日前までにお振り込みが必要です】

振込手数料は、お客さま負担となります。

入金が確認された時点で、旅行契約が成立になります。

振込先はメールにて発表しました。

12. ツアー予約の取り消しについて

ツアー予約を解除されるときは、速やかにご連絡をお願いします。

取消料については、「黒部峡谷プレミアムツアー」旅行条件書を確認してください。

旅行条件書:

https://www.kurotetu.co.jp/news-detail/?post=456

13. その他

(1) 悪天候等によりトロッコ電車が運休した場合およびその他不測の事態が発生した場合はツアーを中止する場合があります。

(2) 散策していただく黒部峡谷は、中部山岳国立公園内となっています。

自然保護と環境美化のため、植物の採取をしない事、ゴミの持ち帰りにもご協力をお願いします。

(3) 窓の無い普通(オープン)客車を利用しますので、雨天の場合、雨が吹き込む場合があります。

雨合羽等の準備をお願いします。

(4) この企画ツアーは、旅行業法に基づき運営します。

(5) ツアーには、ガイド・保安員が同行します。

催行中は保安員の指示に従ってください。

詳しくはこちら

https://www.kurotetu.co.jp/event-detail/?post=455

《予約申込み》

メールで申込みできます。

黒部峡谷鉄道株式会社 黒部峡谷ガイドセンター

Mail:

kk-gc@kurotetu.co.jp

《問い合わせ》

TEL:0765-62-1448(月曜日〜金曜日の9:30〜16:30)

◇アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで)

1. 車の場合

北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

2. 電車の場合

北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道 新黒部駅→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅

