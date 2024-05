東京で離島の魅力を満喫！カサイホールディングス「石垣島フェア2024」

2024年5月7日(火)〜31日(金)の期間中「石垣島フェア2024」をカサイホールディングスの各店舗にて開催中です。

カサイホールディングス「石垣島フェア2024」

期間 :2024年5月7日(火)〜31日(金)

参加店舗:

ポンテせとうみ 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-5 浜松町エクセレントビル1階

カーサ瀬戸内 〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-9

鉄板焼seto 〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-5 浜松町エクセレントビル2階

夕陽ヶ丘食堂 〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-3

カサイホールディングスは、2024年5月7日(火)〜31日(金)の期間中「石垣島フェア2024」をカサイホールディングスの各店舗にて開催☆

2024年は石垣島と小豆島の『離島の繋がり』を大切にして、昨年よりも実施店舗を増やして開催します。

5月は多くの石垣島食材が旬を迎える季節。

東京にいながら離島の魅力を味わっていただけるイベントです。

【ポンテせとうみ】石垣島商品の販売

石垣島フェア(ポンテせとうみ)

ポンテせとうみでは期間中、石垣島の名産品を期間限定で販売します。

昨年も好評だった「石垣スパイス万能ふりかけ」や、ハーブ・スパイス・フルーツなどを配合した「ハーバルシロップ・コーラ」などを始めとした逸品が揃います。

【鉄板焼seto】石垣島産フルーツを使用したデザート・サラダの提供

石垣島フェア(鉄板焼seto)

鉄板焼setoでは期間中、石垣島のパイナップルを使用したデザートとサラダを提供します。

石垣島のフルーツの爽やかさは、小豆島の濃厚なオリーブ牛と相性ぴったりです。

※画像はイメージです。

【カーサ瀬戸内】アフタヌーンティーとデザートの提供

石垣島フェア(カーサ瀬戸内)

カーサ瀬戸内では、パイナップルと黒糖スコーンのアフタヌーンティーを用意。

また、期間中のコース料理の終わりには、石垣島のフルーツを使用したデザートを提供します。

※画像はイメージです。

【夕陽ヶ丘食堂】ランチとドリンクの提供、パンの販売

石垣島フェア(夕陽ヶ丘食堂)

夕陽ヶ丘食堂では期間中、石垣島フェア限定のランチ・ドリンク・パンを用意しました。

<ランチメニュー>

石垣フェア限定メニューを週替わりで提供します。

※イベント期間中、日替りランチはお休みです。

※画像は昨年のものでイメージです。

<限定ドリンク>

パイナップルやマンゴーを使ったアルコール2種とノンアルコール2種の限定ドリンクを用意楽しめます。

<ベーカリー>

「紅芋のパンスイス」を用意しています。

【特別イベント】5/23(木)石垣島フレンチディナーコース

石垣島フェア(イベント)

生産者のトークショー付きの特別なディナーコースも!

ホテルオークラ東京ヌーヴェル・エポック前料理長高橋哲治郎が手掛ける見た目にも美しいフレンチのフルコースです。

東京にいながら、まるで石垣島に旅しているかのような夜を楽しめます。

<メニュー>

前菜・スープ・魚料理・お肉料理・デザート・コーヒー

※仕入れ状況により、変更となる場合があります。

<ディナーコース概要>

日時:5月23日(木)18:30〜20:00終了予定(18:00開場)

会場:夕陽ヶ丘食堂 〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-3

定員:30名

お一人様 10,000円(税込・アルコールペアリング3杯付き)

[予約方法]夕陽ヶ丘食堂(03-6721-5652)へTEL

<トークイベント登壇ゲスト>

下地彩子さん

石垣市在住。

八重山高校卒業後、奈良、東京、大阪で16年間を過ごしたが、平成30年石垣島へ帰る。

自分のペースで計画を立てて楽しみながらできる農業を選択。

3年間アルバイトをしながら資金をため就農の準備に取り組み、現在はオクラやラッキョウを生産する。

山中広久さん

農業生産法人 有限会社やえやまファーム 農産部部長。

農薬に対してアレルギーが出てしまった経験から、不可能と言われた「農薬や化学肥料を使わずにパイナップルを育てる」ことに挑戦する。

あまりの情熱から「パイナップル王子」と呼ばれている。

