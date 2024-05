(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』より、最新のあらすじが米公開された。

おしゃべりな不死身の傭兵デッドプールと、X-MENの世界から復活するウルヴァリンの奇跡の共演が見どころの本作では、時間軸を取り締まる「TVA」も予告編で描かれることから、マルチバースを一つの題材とした興味深いストーリーになっている模様。

しかし、一体どうやってデッドプールはウルヴァリンと出会うのか。彼らに託される世界の命運とは何なのか。まだまだわからないことだらけの『デッドプール&ウルヴァリン』の一部を明らかにする、公式のあらすじ文章……!とはいえ、本作は「第四の壁」を破壊する無責任ヒーロー、デッドプールの映画である。あらすじ文とて一筋縄ではいかないのだ!拙訳するとこんな調子である。

「マーベル・スタジオが、これまでで最大の失敗作『デッドプール&ウルヴァリン』をお届けする。やる気ゼロのウェイド・ウィルソンはせっせと市民生活に勤しんでいる。道徳的に柔軟な傭兵デッドプールとしての日々は、もはや過去のものとなっている。彼の故郷が存亡の危機に面した時、ウェイドは不本意ながら、再びスーツを着て、さらに不本意ながら……不本意にも?不本意なことに?彼は、不本意なウルヴァリンを説得して──クソが。あらすじってマジでどうでもいいよな。」

もはや自分の映画のあらすじ紹介すら投げ出してしまう俺ちゃんのMCU殴り込み大作『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日、日米同時公開。とにかく映画館で観ろ、そういうことだ!多分。

