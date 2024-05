(MCU)期待の最新作『デッドプール&ウルヴァリン』の上映時間が判明した。

本作では、ライアン・レイノルズ演じるデッドプールとヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンが夢の競演を果たす。2024年の夏を盛り上げる1作として期待されており、米国ではチケットの先行販売もスタートした。

これに伴い、米大手映画館チェーンAMCのでは、『デッドプール&ウルヴァリン』のチケット予約ページもオープンとなった。そこでは、本作の上映時間が2時間7分と記載されている。

この尺は、『デッドプール』シリーズ最長となる。1作目『デッドプール』(2016)は1時間48分、2作目『デッドプール2』(2018)は2時間だった。6年ぶりの俺ちゃんが見られるだけでなく、2017年公開の『LOGAN/ローガン』からジャックマンのウルヴァリンも電撃復帰するということで、ファンにとっては1分でも長く見られるだけで大きな喜びだろう。

本作には、主演のレイノルズやジャックマンのほか、過去シリーズからヴァネッサ役のモリーナ・バッカリン、コロッサスの声を演じるステファン・カピチッチ、Xフォースのメンバーであるピーター役のロブ・ディレイニー、ユキオ役の忽那汐里らが揃って続投。ヴィラン役には、「ザ・クラウン」シーズン4でダイアナ妃役を演じたエマ・コリンが起用されている。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。

