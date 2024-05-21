ちいかわたちが可愛らしくデザインされた多機能充電タップが5月下旬に発売決定！ 5月22日より予約開始先着で「多機能ファイバークロス」が貰えるキャンペーンも開催
【ちいかわ humor AC&USB TAP COMPACT】
予約開始：5月22日
5月下旬 発売予定
価格：6,930円
対象ECサイト
Hamee公式オンラインストア： □ショップリンク
Hamee 楽天店： □ショップリンク
Hamee Yahooショッピング店： □ショップリンク
Hamee auPAYマーケット店： □ショップリンク
予約開始：5月22日
5月下旬 発売予定
価格：6,930円
Hameeは、多機能充電タップ「ちいかわ humor AC&USB TAP COMPACT」を5月下旬に発売する。5月22日より予約を開始する予定で、価格は6,930円。
本製品は、イラストレーター・ナガノ氏が描く「なんか小さくてかわいいやつ（通称ちいかわ）」のちいかわ・ハチワレ・うさぎがそれぞれ可愛らしくデザインされた多機能充電タップである。
両手にぽんぽんを持ったちいかわたちが飛び跳ねているキュートなデザインとなっており、製品仕様は、2口のACコンセントに3つのUSB-Aポートに加え、1つのType-Cポートを搭載しているほか、スマホスタンドとしても活用できる。
なお同社公式ECサイトで予約をすると、先着1,000名に「多機能ファイバークロス（非売品）」が貰えるキャンペーンを行なう。対象店舗はHamee公式オンラインストア、Hamee 楽天店、Hamee Yahooショッピング店、Hamee auPAYマーケット店の4店舗となり、Hamee Amazon店は対象外となっている。
「多機能ファイバークロス（非売品）」プレゼントキャンペーン開始日：5月22日 提供個数：1,000個（先着）
対象ECサイト
Hamee公式オンラインストア： □ショップリンク
Hamee 楽天店： □ショップリンク
Hamee Yahooショッピング店： □ショップリンク
Hamee auPAYマーケット店： □ショップリンク
(C)nagano / chiikawa committee