【SHIFT-UP:証券申告書】5月20日 公開

SHIFT-UPは5月20日、プレイステーション 5用アクション「Stellar Blade」への投資を継続すると明かした。

これは、投資家に向けた情報開示を行なう韓国「DART」で公開された証券申告書にて明らかになったもの。4月26日に発売されたばかりの「Stellar Blade」だが、今後のIP拡張のため投資を継続すると発表した。現在「Stellar Blade」チームの人員は98名で、DLCやシリーズ化のため120名余りを配置し、IP高度化のための開発を行なっていく。

また、新作として“サブカルチャー”ジャンルの「Project Witches」を展開。クロスプラットフォームで2027年リリース予定となっており、現在は開発の初期段階であることが明かされた。さらに2~3年周期で新規プロジェクト開発を追加する計画であることも発表しており、今後のSHIFT-UPの動向に注目したい。

SHIFT-UPの証券申告書より「資金の使用目的」の一部分。「Stellar Blade」の今後や新規IP「Project Witches」について触れられている

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved.