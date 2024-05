ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を期間限定で発売します。

今回は、「エリーゼ神バナナ」を紹介します。

ブルボン「エリーゼ神バナナ」

内容量 :32本(2本×16袋)

発売日 :2024年5月21日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を2024年5月21日(火)に期間限定で発売☆

皮ごと食べられる“神バナナ”を丸ごとパウダーに加工し、チョコレートやクリームに使用しています。

バリエーション豊かな生地とともに貴重な味わいを楽しめます。

パッケージは金色を基調とした高級感のあるデザインとし、見た目にも贅沢さを演出!

「エリーゼ神バナナ」は、サクッと軽い歯ざわりのウエハースで、香り高い神バナナクリームを包みました。

神バナナの香り高い味わいを、歯ざわりの良いウエハースとともに楽しめます。

※神バナナは農業法人神バナナ株式会社の登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サクッと食感、やさしい味わい!ブルボン「エリーゼ神バナナ」 appeared first on Dtimes.