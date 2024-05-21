香り高い神バナナチョコとほろ苦いココアビスケット！ブルボン「アルフォート神バナナ」

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ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を期間限定で発売します。

今回は、「アルフォート神バナナ」を紹介します。

 

ブルボン「アルフォート神バナナ」

 

 

内容量：136g(個装紙込み)

発売日：2024年5月21日(火)　全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格：オープンプライス

賞味期限：12カ月

 

 

ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を2024年5月21日(火)に期間限定で発売☆

皮ごと食べられる“神バナナ”を丸ごとパウダーに加工し、チョコレートやクリームに使用しています。

バリエーション豊かな生地とともに貴重な味わいを楽しめます。

パッケージは金色を基調とした高級感のあるデザインとし、見た目にも贅沢さを演出！

 

｢アルフォート神バナナ｣は、神バナナパウダーを練り込んだチョコレートとココアビスケットを組み合わせました。

香り高い神バナナチョコレートとほろ苦いココアビスケットの味わいを楽しめます。

 

※神バナナは農業法人神バナナ株式会社の登録商標です。

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