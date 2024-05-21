香り高い神バナナチョコとほろ苦いココアビスケット！ブルボン「アルフォート神バナナ」
ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を期間限定で発売します。
今回は、「アルフォート神バナナ」を紹介します。
ブルボン「アルフォート神バナナ」
内容量：136g(個装紙込み)
発売日：2024年5月21日(火) 全国発売
販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、
小売店、売店など
価格：オープンプライス
賞味期限：12カ月
ブルボンは、鹿児島県で栽培される貴重なバナナ“神バナナ”を使用した「アルフォート神バナナ」など5品を2024年5月21日(火)に期間限定で発売☆
皮ごと食べられる“神バナナ”を丸ごとパウダーに加工し、チョコレートやクリームに使用しています。
バリエーション豊かな生地とともに貴重な味わいを楽しめます。
パッケージは金色を基調とした高級感のあるデザインとし、見た目にも贅沢さを演出！
｢アルフォート神バナナ｣は、神バナナパウダーを練り込んだチョコレートとココアビスケットを組み合わせました。
香り高い神バナナチョコレートとほろ苦いココアビスケットの味わいを楽しめます。
※神バナナは農業法人神バナナ株式会社の登録商標です。
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