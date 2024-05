しあわせの村にて、神戸国際大学が主催のイベント「ユニバーサルスポーツ体験ラリー」が開催されます。

しあわせの村「ユニバーサルスポーツ体験ラリー」

フライングディスク

開催日時:2024年6月2日(日曜)13時から16時(受付は12時50分から15時30分まで)

公益財団法人こうべ市民福祉振興協会が運営する「しあわせの村」にて、神戸国際大学が主催のイベント「ユニバーサルスポーツ体験ラリー」が開催☆

1. 趣旨

しあわせの村では、パラスポーツなどのアクティビティによる活動・イベント等事業を展開する個人または団体に対して、支援する取り組みを2021年度より始めました。

この取り組みを活用し、神戸国際大学がしあわせの村を会場に参加者と学生が共に競技に親しむユニバーサルスポーツ体験を通じて、あらゆる人の健康づくりや社会参加、SDGsの達成を目指したイベントを開催。

2. 事業内容

(1) 名称

ユニバーサルスポーツ体験ラリー

〜すべての人に健康を、誰にでもできるスポーツ体験〜

(2) 開催日時

2024年6月2日(日曜)13時から16時(受付は12時50分から15時30分まで)

(3) 開催場所

しあわせの村 体育館(神戸市北区しあわせの村1-2)

(4) 参加料

無料

(5) 定員

なし(ただし参加賞300個は先着順)

※体験のレベルは小学生を想定しています。

(6) 催し内容

ユニバーサルスポーツ体験ラリー

フライングディスク、ボッチャ、だれでもバスケット(協賛ブース)の3種目と、当日公表の創作ユニバーサルスポーツ体験ブース3種目の合計6種目を体験できます。

6種目のうち4種目の体験を終えると受付で記念品と交換できます。

(先着300名)

(7) 持ち物

体育館シューズ

(8) イベント紹介ページ

https://shiawasenomura.info/events/2978/

※変更、中止の場合は、ホームページで発表しました。

ボッチャ

車いすバスケットボール

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 障がいの有無を問わず、ボッチャなど6種目が楽しめる!しあわせの村「ユニバーサルスポーツ体験ラリー」 appeared first on Dtimes.