宇多田ヒカル『キングダム ハーツ』テーマソング「光」の英語版をサプライズリリース

■「『光』/”Simple and Clean”の新しいバージョンは、私が22年前に書いた曲ではあるけど、違う場所、違う視点から発せられています」(宇多田ヒカル)

宇多田ヒカルが、5月22日に「Simple And Clean (Re-Recording)」をサプライズリリースすることが決定した。

『キングダム ハーツ』のテーマソングとしても人気の「光」。そのリレコーディングバージョンが自身初のベストアルバム『SCIENCE FICTION』に収録され、ファンの間でも大きな話題となったが、今回はその英語版としても知られる「Simple And Clean」の再録バージョンが配信される。

Steamにて6月に発売となる『キングダム ハーツ』シリーズ10作品を一挙に楽しめる3タイトルの発表タイミングにあわせて、楽曲のサプライズリリースが決定した。

また、この発表にあわせ、「Simple And Clean (Re-Recording)」がフィーチャーされた『キングダム ハーツ』シリーズのSteam版発表トレーラーのYouTubeプレミア公開が5月21日24時(5月22日0時)に決定した。

「Simple And Clean (Re-Recording)」のリリースを記念して、「Simple And Clean (Re-Recording)」オリジナルノベルティTシャツが当たるキャンペーンも開催される。期間中、各対象ストア、SNSでのキャンペーン参加でノベルティをプレゼント。詳しくは特設サイトを確認しよう。

あわせて、「Simple And Clean (Re-Recording)」リリース日の5月22日21時からは、Listening Partyを「Stationhead」(hikkistaffアカウント)にて開催。キングダムハーツに関する宇多田ヒカルの楽曲によって構成されたこの日限りのプレイリストで実施、さらにはチャット欄に宇多田ヒカルのスタッフも参加予定だ。(※アーティスト本人の出演はなし。)

(c) Disney. (c) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

リリース情報

2024.04.10 ON SALE

ALBUM『SCIENCE FICTION』

2024.05.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Simple And Clean (Re-Recording)」

2024.06.26 ON SALE

ANALOG『SCIENCE FICTION』

「Simple And Clean (Re-Recording)」ダウンロードキャンペーンサイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/SimpleAndClean/DL/

「Simple And Clean (Re-Recording)」楽曲シェアキャンペーンサイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/utadahikaru/SimpleAndClean/ST/

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/