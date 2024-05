【「ストリートファイター6」アップデート】5月22日 実施予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のアップデートを5月22日に配信する。

5月22日配信予定のアップデートにて、OPTION内のバトルセッティングに新機能「キャラクターBGM設定」が追加されることが明らかとなった。同時にゲーム内SHOPでは「ストリートファイター」シリーズ別の楽曲が入ったBGMセットが登場。これにより、シリーズ歴代タイトルの楽曲を使用してランクマッチなどをプレイすることができるようになる。

また、キャラクターごとでプレイリストも作成可能。楽曲はFC(ファイターコイン)やドライブチケットで入手することができる。

