【「キングダムハーツ」シリーズSteam版】
6月14日 発売予定

　スクウェア・エニックスは、RPG「キングダムハーツ」シリーズのSteam版を6月14日に発売する。

　今回歴代「キングダム ハーツ」シリーズ10作品が遊べる「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」（税込7,480円）、「KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue」（税込7,480円）、「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）」（税込9,680円）の3タイトルが販売される。

　また、3タイトルがセットになった「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」（税込17,160円）も登場する。

　「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）」、または「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」をSteamで購入すると、ゲーム内で使用できるキーブレード「デッドオブナイト」を特典として入手でき、「KINGDOM HEARTS III」のゲーム内で使用できる。

　さらに、同社YouTubeチャンネルにて宇多田ヒカル氏の「光 (Re-Recording)」を使用した最新トレーラーが5月22日0時よりプレミア公開される。

キーブレード「デッドオブナイト」

(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX
(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX