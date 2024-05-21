「キングダムハーツ」シリーズSteam版が6月14日より発売決定。最新トレーラーも5月22日にプレミア公開
6月14日 発売予定
スクウェア・エニックスは、RPG「キングダムハーツ」シリーズのSteam版を6月14日に発売する。
今回歴代「キングダム ハーツ」シリーズ10作品が遊べる「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」（税込7,480円）、「KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue」（税込7,480円）、「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）」（税込9,680円）の3タイトルが販売される。
また、3タイトルがセットになった「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」（税込17,160円）も登場する。
「KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC）」、または「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」をSteamで購入すると、ゲーム内で使用できるキーブレード「デッドオブナイト」を特典として入手でき、「KINGDOM HEARTS III」のゲーム内で使用できる。
さらに、同社YouTubeチャンネルにて宇多田ヒカル氏の「光 (Re-Recording)」を使用した最新トレーラーが5月22日0時よりプレミア公開される。
キーブレード「デッドオブナイト」
「#キングダムハーツ 」シリーズが #Steam にて6/14(金)発売決定！🎉- キングダム ハーツ (@_KINGDOMHEARTS) May 21, 2024
👑KH HD 1.5+2.5 ReMIX
👑KH HD 2.8 Final Chapter Prologue
👑KH III + Re Mind
発表を記念して #宇多田ヒカル の『光(Re-Recording)』を使用したトレーラーを明日 @YouTube でプレミア公開✨ お楽しみに！👀
⏰5/22(水) 0時～… pic.twitter.com/talpQOCIUo
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