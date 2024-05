【「キングダムハーツ」シリーズ Steam 版】6月14日 発売予定

スクウェア・エニックスは、RPG「キングダムハーツ」シリーズのSteam版を6月14日に発売する。

今回歴代「キングダム ハーツ」シリーズ10作品が遊べる「KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-」(税込7,480円)、「KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue」(税込7,480円)、「KINGDOM HEARTS III + Re Mind(DLC)」(税込9,680円)の3タイトルが販売される。

また、3タイトルがセットになった「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」(税込17,160円)も登場する。

「KINGDOM HEARTS III + Re Mind(DLC)」、または「KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE」をSteamで購入すると、ゲーム内で使用できるキーブレード「デッドオブナイト」を特典として入手でき、「KINGDOM HEARTS III」のゲーム内で使用できる。

さらに、同社YouTubeチャンネルにて宇多田ヒカル氏の「光 (Re-Recording)」を使用した最新トレーラーが5月22日0時よりプレミア公開される。

キーブレード「デッドオブナイト」

