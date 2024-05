ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、足裏モチーフがユニークで遊び心たっぷりな「ドナルドダック」デザイン「シルバーバングル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ドナルドダック」シルバーバングル

© Disney

価格:29,900円(税込)

内周:約18cm

最大幅:約1.3cm

アーム幅:0.35cm

素材:シルバー925(イエローゴールドコーティング・約12g)、ムーンストーン1石

付属品:収納ケース、装着説明書

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ドナルドダック」の足裏をデザインした、茶目っ気たっぷりのシルバーバングル。

大人っぽさの中に、さりげなくユーモラスな遊び心をプラスしたジュエリーです!

© Disney

片足の足裏には、「ドナルドダック」のサインを刻印。

シルバーにゴールドメッキ仕上げが上品な雰囲気です。

© Disney

もう一方の足の裏には、「ドナルドダック」のお誕生日でもある6月の誕生石ムーンストーンをレイアウト。

誕生石がさりげなく、おしゃれなアクセントになっています!

© Disney

フタ裏に「ドナルドダック」の大きなロゴが箔プリントされた専用ボックスに入っています。

「ドナルドダック」のサインと誕生石のムーンストーンをあしらったジュエリー。

足の裏モチーフがユニークで遊び心たっぷりな「シルバーバングル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

