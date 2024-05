(MCU)最新作として注目の『デッドプール&ウルヴァリン』より、新ポスターが公開された。デッドプールとウルヴァリンが激突している。

デッドプールは両手に銃を持ち、ひとつをウルヴァリンに向け、ウルヴァリンは自身の鋭い爪をデッドプールへ突きつけようとしている。互いの武器を向け合う2人は相思相愛なのか、はたまた敵同士なのか。

不治の病を治療するために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソン(ライアン・レイノルズ)。映画の世界を飛び超えて観客にむかって話しかけるなど、なんでもアリの“破天荒なクソ無責任ヒーロー”デッドプールとして活躍する彼は、二本の日本刀と二丁拳銃を使いこなす過激でアクロバティックな戦闘スタイル。

そんな彼が大切なファミリーのために世界の命運をかけたある壮大なミッションに挑むことに。デッドプールが助けを求めたのは、予測不可能なこのミッションのカギを握るウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)。ウルヴァリンといえば、デッドプールが“爪野郎”と呼びこれまで何度もいじり倒してきた人気キャラクターだ。驚異的な治癒能力と不死身の肉体を持つウルヴァリンは、これまで獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながらも、世界平和のため、すべてを斬り裂く超金属の爪を武器に戦ってきたが、彼には戦いから遠ざかっていた“ある理由”があった。

本作では、毒舌&テキトーで下ネタ連発なのに、なぜか憎めないデッドプールとタッグを組み、世界の命運を賭け暴れまわることに。全く異なる個性の2人は、手を携え、世界を守ることができるのか?

(c) MARVEL 2024

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日(金)より日米同時劇場公開。

The post first appeared on .