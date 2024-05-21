±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¤ªÍ§Ã£¡×¤È2S¡ÖËÜÅö¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤À¤È¡ÄÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
¡¡½÷Í¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¡Ê44¡Ë¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÍ§Ã£¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢±óÌî¤Ê¤®¤³¤Ç¤¹¡£¡Ø¡È»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ªÍ§Ã£¡É¡¡Ù¡£ºòÌë¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤¤À¤¹¤È¡¢¼«¿È¤ÈÁÒÅÄ»á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¡È¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡É¤Ç¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤½¤ÎÁ°¤«¤é´ö¤Ä¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÎÄì¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¤ªÍ§Ã£¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹Åù¤Ç¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤é¤¿¤Þ¤µ¤ó¤Ï2·î¤ËÂçÀÚ¤ÊÃ¶ÆáÍÍ¤òË´¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤¦»ö¤Ç¡¢¤¯¤é¤¿¤Þ¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¿¼¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡£¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡Ä¿ÀÍÍ¤Ï²¿¤Î°Ù¤Ë¤³¤ó¤Ê½ã¿è¤Ê¿Í¤Ë»îÎý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±óÌî¤ÏÂ³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤âÁÒÅÄ»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¡Ø¡È»ä¤ÎÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ªÍ§Ã£¡É¢¡Ù¡£¤¯¤é¤¿¤Þ¤µ¤ó¤Ï¤Í¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ó¤À¡£¹ë²÷¤Ê°ìÌÌ¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤ÈÎ¾Êý»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡Ö°Â¿´¤·¤Æ²¿¤Ç¤âÏÃ¤»¤Á¤ã¤¦¤Î¡£»Å»ö¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢Îø°¦¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢¼Â²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢½¥¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢²¼¥Í¥¿¤Þ¤Ç¾Ð¡¡¼«Ê¬¤ò¼è¤êÁ¶¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£¤â¤¦¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤ªÍ§Ã£¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¡£¡ÊÅöÁ³¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÏÉ¬Í×¤À¤±¤É¡Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê½ÐÍè¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤¬¤¯¤é¤¿¤Þ¤µ¤ó¡£¿Í¤Î¹¥¤·ù¤¤¤ÎÏÃ¤È¤«¤â¡¢ÉÝ¤¬¤é¤º¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤Á¤ó¤ÇËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¾Ð¤¤ÏÃ¤â¡¢¿¼¤¤ÏÃ¤â½ÐÍè¤ë¤ó¤À¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤À¤è¡×¤È¤¡ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡£º£²ó¤Î¤´¼ç¿Í¤Î»ö¤¬Èá¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Áá¤¹¤®¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡£¿¼¤¤°Ç¤ÎÃæ¤ò¡¢1¿Í×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¯¤é¤¿¤Þ¤µ¤ó¡£ËÜÅö¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤ä¤Ã¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¤»ö¡£Âº·É¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢åºÎï»ö¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò¼º¤Ã¤¿»ö¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ÎÈ¯ÁÛ¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¯¤é¤¿¤Þ¤µ¤óÂç¹¥¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨Â³¤±¤ë»ö¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¡£²þ¤á¤Æ¡¢³ð°æ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£