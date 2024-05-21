東方神起ユンホ、ダンスNo.1決定戦 『THE DANCE DAY』に審査員として出演決定

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■1ツアーで100万人の動員を達成したアジアトップスター・東方神起ユンホが、超ハイレベルな戦いを審査！

5月27日19時から放送される『THE DANCE DAY』。決勝大会の審査員として東方神起・ユンホ、そしてKATSU ONEの出演が追加で解禁された。

『THE DANCE DAY』は“ただ、楽しませた人の勝ち”をルールとして、オールジャンル、プロアマ問わず、日本中の“踊れるヤツ”が集まるダンスの祭典で、優勝賞金は1,000万円だ。

海外アーティストとして史上初、1ツアーで100万人の動員を達成したアジアトップスターのユンホと、日本のブレイクダンスシーンの第一人者であり、パリ五輪ブレイキン日本代表コーチKATSU ONE。韓国とブレイキンのトップランナーふたりとともに、ここでしか見られない超ハイレベルな戦いを届ける。

メイン写真：東方神起・ユンホ

番組情報

日本テレビ『THE DANCE DAY』

05/27（月）19:00～

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：KATSU ONE、shoji(s**t kingz)、TAKAHIRO、仲宗根梨乃、ユンホ（東方神起）、RIEHATA 他（50音順）

大会サポーター：伊原六花、高橋海人(King & Prince)、滝沢カレン、チョコレートプラネット 他（50音順）

『THE DANCE DAY』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dance/

東方神起 OFFICIAL SITE

https://toho-jp.net/