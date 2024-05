6月14日に発売となるリンジー・スターリングのニューアルバム『Duality』から、先行シングルとして「Evil Twin」がリリースされた。精神の回復と自己愛を追求したこの曲は、エネルギッシュなリズムと爽快なビートが特徴だ。「Evil Twin」のミュージック・ビデオはエジプトにて撮影されたもので、光と闇の世界がシームレスに切り替わりながら、リンジーの類まれなるパフォーマンスが繰り広げられていく。内なる葛藤と自己発見というテーマをそのまま体現するものだ。

リンジー・スターリング『Duality(ドゥアリティ)』



2024年6月14日(金)発売1.Evil Twin2.Eye Of The Untold Her3.Surrender4.Serenity Found5.Untamed6.Purpose7.The Scarlett Queen8.Inner Gold(feat.Royal and the Serpent)9.Survive(feat.Walk off the Earth)10.Kintsugi11.Firefly Alley12.La Feeshttps://found.ee/hLRV5S