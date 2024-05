セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ベイマックス2.0」 スーパーギガザッカドームクッションを紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ベイマックス2.0」 スーパーギガザッカドームクッション

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約66×50×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

真っ赤なパワードスーツを着た戦闘用の姿「ベイマックス2.0」

優しいケアロボットとは異なる印象の「ベイマックス」が、スーパーギガザッカドームクッションになってセガプライズに登場です!

「ベイマックス」お顔部分をドーム型のクッションで大胆に表現。

パワードスーツのカラーが目立ち、お部屋のアクセントにもなりそう。

約66センチの頼もしいサイズ感で仕上げられた、リラックスタイムのお供にもピッタリなプライズです☆

パワードスーツを着た「ベイマックス」の姿をドームクッションで再現。

セガプライズの「ベイマックス2.0」 スーパーギガザッカドームクッションは、2024年5月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

