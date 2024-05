新たなコスチュームも！GSE「Bloodstained: Ritual of the Night」

GSEは、ゴシックホラー横スクロールアクションRPG『Bloodstained: Ritual of the Night(ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト)』のベストプライス版を、Nintendo Switch(TM)で販売中です。

GSE「Bloodstained: Ritual of the Night」

Game Source Entertainmentは、505Gamesがグローバルパブリッシングした、ゴシックホラー横スクロールアクションRPG『Bloodstained: Ritual of the Night(ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト)』のベストプライス版を、2024年5月16日にNintendo Switch(TM)で販売中!

今回は新モードと、着せ替えパックDLCを含むアップデート1.5について公開します。

グローバルパブリッシャーの505 GamesとデベロッパーのArtPlay, Inc.は、2つの新ゲームモードと主人公・ミリアムの「シャンティ」コスチューム、そしてミリアムの新たなコスチュームが追加される3つの有料DLC「プレミアム着せ替えパック」が含まれるアップデート1.5を2024年5月10日よりPC、Xbox、PlayStation向けに配信開始しました。

Nintendo Switch向けの配信は2024年5月20日です。

◆無料の新ゲームモード「カオスモード」と「VSモード」

「カオスモード」は、ローカルまたはオンラインの協力プレイができるモードです。

ソロもしくはフレンドや同じプラットフォームのプレイヤーと一緒に遊ぶことができます。

ランダムに用意されるステージを突破するごとに登場するボスを打ち倒していきます。

ボス前のステージでは用意されているチャレンジをクリアすると、強力なアップグレードを手に入れることができるので、うまく活用してください。

画像1

「VSモード」は、ローカルおよびオンラインでのフレンドや、同じプラットフォームの他のプレイヤーと対戦することができる「PVP」モードです。

マッチの開始時、プレイヤーは対戦専用の部屋に入ります。

次から次へと両プレイヤーに襲いかかる悪魔を倒しソウルを入手。

ソウルは中央の像(ショップ)で消費することで、武器、防具、アイテムを購入することができます。

相手プレイヤーの部屋に霧を充満させたり、操作を反転させたりして対戦相手を不利にする攻撃方法も購入可能。

最終的により長く生存したほうが勝者となります。

画像2

*「カオスモード」と「VSモード」はクロスプレイ非対応です。

◆「シャンティ」コスチューム

主人公・ミリアム用に、あの「シャンティ」のコスチュームが追加。

「アップデート1.5」配信と同時に皆様のインベントリに追加されます。

画像3

◆有料DLC「プレミアム着せ替えパック」

ミリアム用のまさに「プレミアム」な着せ替えパックです。

「サキュバス着せ替えパック」、「魔法少女着せ替えパック」、「和装風着せ替えパック」はそれぞれ単体購入が可能なほか、3つのパック全てをお得な価格でまとめて購入可能な『ミリアム・コンプリート着せ替えバンドル』も用意されています。

画像4

「サキュバス着せ替えパック」

画像5

「魔法少女着せ替えパック」

画像6

「和装風着せ替えパック」

画像7

画像8

■タイトル :Bloodstained: Ritual of the Night

(ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト)

ベストプライス版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年5月16日

■価格 :3,618円(税込3,980円)

■ジャンル :探索型アクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

イタリア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/

ロシア語/ポルトガル語(ブラジル)

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :株式会社ArtPlay

■グローバルパブリッシャー:505 Games

■CERO :C

■権利表記 :Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games S.p.A.

“505 Games” and the 505 Games logo are all trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. All rights reserved.

“ArtPlay, Inc.” and the ArtPlay logo are all trademarks of ArtPlay, Inc. All rights reserved.

“Bloodstained” is a trademark and/or registered trademark of ArtPlay, Inc.

画像9

【通常版】

■タイトル :Bloodstained: Ritual of the Night

(ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト)

■対応機種 :PlayStation(R)4

■発売日 :2019年10月24日

■価格 :5,480円(税込6,028円)

■ジャンル :探索型アクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ロシア語/ポルトガル語(ブラジル)

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :株式会社ArtPlay

■グローバルパブリッシャー:505 Games

■CERO :C

■権利表記 :Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games, S.p.A. “505 Games”, “ArtPlay, Inc.” logos are the trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. and ArtPlay, Inc. All rights reserved.

