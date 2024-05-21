浦和競馬場で5月22日(水)に行われるプラチナC(3歳上・SIII・ダ1400m)の枠順が確定している。

連覇を狙うサヨノグローリーは5枠6番、前走で大井のダートグレード競走・東京スプリントを制したジャスティンは8枠12番に入った。

そのほかにも当地で23戦16勝のアマネラクーン、同じ浦和1400mのしらさぎ賞を勝ったツーシャドーなどが出走を予定している。



発走予定日時は22日(水)の17時45分。枠順は以下の通り。

1-1 ブルベアイリーデ(牡8、野畑凌、川崎・鈴木義久)

2-2 スマートセラヴィー(牡8、矢野貴之、船橋・川島正一)

3-3 アマネラクーン(牡7、森泰斗、浦和・小久保智)

4-4 ブンロート(牡7、吉原寛人、船橋・矢野義幸)

5-5 カジノフォンテン(牡8、石崎駿、船橋・玉井昇)

5-6 サヨノグローリー(牡6、澤田龍哉、浦和・工藤伸輔)

6-7 ボンディマンシュ(セ8、御神本訓史、大井・藤田輝信)

6-8 ツーシャドー(牝5、和田譲治、浦和・小澤宏次)

7-9 アランバローズ(牡6、笹川翼、船橋・林正人)

7-10 ティーズダンク(牡7、本田正重、浦和・水野貴史)

8-11 ポリゴンウェイヴ(牡4、桑村真明、浦和・小久保智)

8-12 ジャスティン(牡8、西啓太、大井・坂井英光)