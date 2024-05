ONE N’ ONLY、ヨーロッパで初パフォーマンス！ギリシャで開催される『Aria Fest 2024』に出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ONE N’ ONLYのパフォーマンスが世界中の観客にインスピレーションを与えると信じています」(Aria Groupのショーン・ニコルス CEO)

ONE N’ ONLYが、6月にギリシャ・アテネで開催となる『Aria Fest 2024』に日本のアーティスト代表として出演、ヨーロッパで初パフォーマンスすることが発表された。

『Aria Fest』は、韓国および西洋のアーティストを特集する大規模なK-POP融合フェスティバルの先駆けとして、韓国を拠点とするグローバルエンターテイメント企業であるアリア・グループとギリシャのテレビ局MAD TVが共催する音楽フェスで、6月20日にギリシャ・アテネにて初開催。会場は、アテネにあるファリロスポーツパビリオンアリーナ(オリンピック テコンドー スタジアム)で、バルカン地域や西ヨーロッパを中心に多くの観客が集結することが期待されている。

今回出演が発表されたONE N’ ONLYの他、韓国からは、すでに発表されているCHANYEOL(EXO) 、SUHO(EXO)ら世界的人気を誇るK-POPアーティストの他、開催国ギリシャ、マレーシア等からも多くのアーティストが出演を予定。東洋と西洋の音楽の伝統を前例のないパフォーマンスと演出で融合させ、『Aria Fest』が国際音楽フェスティバルのあらたなマイルストーンを刻むことを目指す。

今回のONE N’ ONLYの出演にあたり、Aria Groupのショーン・ニコルス CEOは「彼らの参加は、特に日本のバンドが国際市場で境界を打ち破る重要性を象徴しており、アジアの音楽的才能のグローバルな到達を示しています」「ONE N’ ONLYのパフォーマンスが世界中の観客にインスピレーションを与えると信じています」と期待を寄せている。

約2年前にブラジルで開催された南米最大のアニメフェス『Anime Friends 2022』で初の海外パフォーマンスを行い、2023年4月にワンマンでのラテンツアーを成功させるなど、日本を飛び出して活動の場を広げてきたONE N’ ONLYだが、今回はヨーロッパで初めてのパフォーマンスとなる。ONE N’ ONLYが掲げる“JK-Pop”と“Latin Music”を融合した、独自のスタイル“Jatin Pop”がヨーロッパのアーティストや観客にどんな影響を与えるのか注目だ。

