視認性の高い有機EL表示器付！エムジー「M50E・UNITシリーズ 有機EL表示器付 電力マルチ変換器」

エムジーは、「M50E・UNITシリーズ 有機EL表示器付 電力マルチ変換器(形式:M50EXWTU)」を販売中です。

基本価格:55,000円〜(税抜)

・仕様により加算価格があります。

詳しくは仕様書を確認してください。

電力マルチ変換器(形式:M50EXWTU)は、有機EL表示器を搭載した製品で、CEマーキングや三相4線式に対応したワールドワイドな仕様を備えています。

端子数が多いスプリング式端子台の採用で、1台で複数の回路を同時に測定することができます。

さらに、幅22.5mm、高さ115mm、奥行き55mmの片手で握れるコンパクトサイズです。

既設装置であっても、わずかなスペースを見つけて後付けすることができるため、カーボンニュートラル*1達成に不可欠なカーボンフットプリントを把握する電力監視が簡単に実現できます。

*1. カーボンニュートラルとは、温室効果ガスであるCO2(二酸化炭素)の排出量から吸収量と除去量を差し引いた合計をゼロにすることです。

消費電力の削減はカーボンニュートラルにつながる基本的なCO2抑制対策であり、電力の見える化から始めることができます。

■主な特長

(1)視認性の高い有機EL表示器付で表示が鮮明です。

視認性の高い有機EL表示が、立上げ時の確認作業などに便利です。

輝度は標準と低輝度の2種類を設定できます。

何もボタン操作せずに、設定した時間が経過すると消灯します。

消灯しているときに何かボタンを押すと、再び消灯前の状態に戻ります。

常時点灯もできます。

有機EL表示 表示切替

(2)電圧、電流、電力、高調波、CO2排出量(電力量換算値)などの電力諸量を瞬時に算出します。

Modbus通信に対応し、各種電力量パルス2点を出力します。

[計測項目]

・電圧:1-N、2-N、3-N、1-2、2-3、3-1

・電流:1、2、3、N

・有効電力

・無効電力

・皮相電力

・力率

・周波数

・電力量 :受電/送電

・無効電力量:受電/送電/遅れ/進み

・高調波 :全高調波歪率、含有率(2〜31次)

・各最大値、最小値

・CO2排出量(電力量換算値)

(3)三相4線式の結線に対応。

単相は4回路、単相3線と三相3線は2回路まで計測できます。

結線図

(4)既設装置であっても、わずかなスペースで後付けできます。

取付イメージ

(5)動力線を加工せずに交流電流センサを後付けできます。

クランプ式交流電流センサ(形式:CLSE)を使用します。

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ形のセンサです。

5A、50A、100A、200A、400A、600Aに対応しています。

●クランプ式交流電流センサ(形式:CLSE)

クランプ式交流電流センサ(形式:CLSE)

・クランプ式交流電流センサ(形式:CLSE)は同社製品です。

●既設の動力線に手を加えることなくクランプ式交流電流センサを取付けられます。

クランプ式交流電流センサの取付

(6)PCと接続することで、各種設定と便利な機能を利用できます。

コンフィギュレータソフトウェア(形式:PMCFG)を使用しPCと接続することで、入力仕様や計測項目などを自由に設定・変更できます。

さらに通信ループテスト出力や現在の各種計測値をPCのモニタで表示できるなど、便利な機能を利用することができます。

コンフィギュレータソフトウェア(形式:PMCFG)

●コンフィギュレータソフトウェア(形式:PMCFG)のモニタ画面

PMCFGは、電力マルチ変換器(形式:M50EXWTU)の計測するすべての計測要素を表示するモニタ画面があります。

計測対象の電力の状態を詳しく計測したい場合にも使えます。

コンフィギュレータソフトウェア(形式:PMCFG)のモニタ画面

■仕様

下記仕様書を確認してください。

https://www.mgco.jp/mssjapanese/PDF/NS/M50E/nsm50exwtu.pdf

【システム構成例】

カーボンニュートラルを実現するためには、緻密な電力管理が欠かせません。

電力マルチ変換器なら既設の装置であっても、わずかなスペースを見つけて取付けることができます。

Modbusでの通信が行え、価格もリーズナブルなことから、現場設置形データロガー Webロガー2(形式:DL30)と組合せてロギングを行うなど、少ない予算から始めて、徐々に計測ポイントを増やし、全体管理にまで拡張できます。

システム構成例

・Webロガー2(形式:DL30)、Ethernet/RS-485変換器(形式:GR8-EM)は同社製品です。

【電力マルチ変換器の紹介】

M50EXWTUのほかにも電力マルチ変換器を取揃えています。

どの製品も片手で握れるコンパクトサイズです。

既設装置のわずかなスペースに後付けすることができます。

■超小形端子台形信号変換器 M50X・UNITシリーズ

電力マルチ変換器(PCスペック形)

電力マルチ変換器(PCスペック形) M50XWTU

形式 :M50XWTU

基本価格:42,000円〜(税抜)

・仕様により加算価格があります。

詳しくは仕様書を確認してください。

CO2排出量(電力量換算値)をはじめとした各種電力値を測定できます。

入力は480V AC、Modbus通信に対応し、出力はModbus通信、各種電力量パルス2点です。

CEマーキング、三相4線式の結線に対応しています。

■仕様

下記仕様書を確認してください。

https://www.mgco.jp/mssjapanese/PDF/NS/M50X/nsm50xwtu.pdf

■超小形端子台形信号変換器 M5X・UNITシリーズ

電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要)

電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要) M5XWTU

形式 :M5XWTU

基本価格:35,000円〜(税抜)

・仕様により加算価格があります。

詳しくは仕様書を確認してください。

電力測定値290要素(三相3線式の場合)、入力は240V AC、Modbus通信に対応し、出力はModbus通信、アナログ出力、電力パルス/警報出力から、いずれか一つを選べます。

■仕様

下記仕様書

https://www.mgco.jp/mssjapanese/PDF/NS/M5X/nsm5xwtu.pdf

■超小形端子台形信号変換器 M5X・UNITシリーズ

電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要)

電力マルチ変換器(PCスペック形、補助電源不要) M5XWT

形式 :M5XWT

基本価格:22,000円〜(税抜)

・仕様により加算価格があります。

詳しくは仕様書を確認してください。

電力測定値は高調波を除く104要素(三相3線式の場合)、入力は240V AC、Modbus通信に対応し、出力はModbus通信のみです。

■仕様

下記仕様書

https://www.mgco.jp/mssjapanese/PDF/NS/M5X/nsm5xwt.pdf

