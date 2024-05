横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの28階に店舗を構えるフレンチレストラン「ベイ・ビュー」

「ベイ・ビュー」では、2025年3月31日(月)までの期間で、A5ランク黒毛和牛「常陸牛」の希少なTボーンステーキを使用した「常陸牛 T-Bone Steak Dinner」を提供中です。

今回は、フランス料理とTボーンステーキの意外な組み合わせを堪能できる、全5品の和牛フレンチコースを紹介していきます☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ スペシャルディナーコース「常陸牛 T-Bone Steak Dinner」

提供期間:2025年3月31日(月)まで

料金:2名50,000円(税金・サービス料込み)

場所:フレンチ「ベイ・ビュー」(28F)

時間:ディナータイム

・月〜金:17:30〜22:30(最終入店20:30)

・土:17:00〜22:30(最終入店20:30)

・日祝:17:00〜22:00(最終入店20:00)

フレンチ「ベイ・ビュー」の料理長 郄木浩平氏が巧みな技で仕上げる「常陸牛 T-Bone Steak Dinner」は、フランス料理とTボーンステーキの意外な組み合わせを堪能できるディナーコースです。

提供されるのは、アミューズ、オードブル、スープ、メイン、デザートの全5品。

横浜ベイシェラトンホテルのフレンチレストラン「ベイ・ビュー」でしか味わえない、繊細なフランス料理と、肉質がきめ細かく柔らかい「常陸牛」のサーロインとフィレを同時に楽しめるTボーンステーキの特別なコラボレーションです。

ホテル最上階からの横浜の夜景を一望できる「ベイ・ビュー」にて最高の食の出会いを堪能できます☆

「常陸牛 T-Bone Steak Dinner」メニュー内容

アミューズ:ひと口のお愉しみオードブル:サヨリと真鯛のマリネ ホタルイカのコンフィ 独活と柑橘のサラダ仕立てスープ肉料理:常陸牛Tボーンステーキデザート:オレンジはちみつのパルフェ さくらんぼのコンポート 日向夏のシャーベット小菓子とコーヒー自家製パン:バゲット/横市バター

旬の食材を惜しみなく使用した彩り豊かなアミューズや前菜、スープに続いてメインディッシュとして登場するのは、茨城県を代表する黒毛和牛の最高級ブランド「常陸牛」のTボーンステーキ。

「常陸牛」は、指定生産者の高度な飼育管理技術と厳選された飼料のもとで30ヶ月以上にわたり丁寧に育てられ、A5ランクに格付けされた希少な和牛。

香ばしく焼き上げられた「常陸牛」は極上の味わいです。

またコースには、フレンチのエレガントなデザートや、

ベーカーシェフ森広が腕を振るう自慢の低温長時間発酵でしっかりと熟成させたバゲットを丸ごと1本に、最高純度を誇る「横市バター」を添えて提供するなど贅沢な内容で用意されています。

※横市バター:乳牛にストレスがない北海道の最高の環境で健康に育った乳牛からの生乳を使用し、安心・安全を第一に作られているバター

※オードブルやデザート等、Tボーンステーキ以外のメニューは月ごとに変わります

A5ランク黒毛和牛の「常陸牛」を香ばしく焼き上げたTボーンステーキのディナーコース。

2025年3月31日(月)まで横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズのフレンチ「ベイ・ビュー」で提供されているスペシャルディナーコース「常陸牛 T-Bone Steak Dinner」の紹介でした☆

