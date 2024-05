フォレストヒルズ那須ペア宿泊券も！「With DOGs Club」プレゼントキャンペーン

フォレストヒルズとP3は、【With DOGs Club】のLINE公式アカウント開設を記念したプレゼントキャンペーンを実施します。

「With DOGs Club」プレゼントキャンペーン

ホテル フォレストヒルズ那須 1

提供時間 : 随時

料金 : (会員)入会金・年会費/無料

申込方法 : 電話、メール、公式ホームページ

URL :https://dogsclub.jp/

同時に、お住まい近くやお出かけ先など日本各地の体験を投稿する「ワンコレポーター」を募集しています。

ホテル フォレストヒルズ那須 2

◆With DOGs Clubとは◆

入会金・年会費無料!【With DOGs Club】は那須高原の森に包まれたリゾート・フォレストヒルズ那須が提供する、「愛犬とのより楽しい生活」を応援する会員制サービス(入会金・年会費無料)。

会員数は1万人を突破!全国各地のワンちゃんや愛犬家に嬉しい施設や商品、おすすめサービスなどの情報掲載と会員向けお得な特典等を発信しています。

【With DOGs Club】LINE公式アカウントID @989dukky

【With DOGs Club】公式HP

TOPページ

LINE公式アカウント開設キャンペーン

LINE公式アカウント開設に伴い、抽選で『ホテル フォレストヒルズ那須』のペア宿泊券など豪華賞品が当たる期間限定キャンペーンを実施します。

お友だち追加&かんたんエントリーで【With DOGs Club】LINE公式アカウントを利用してみて下さい。

<プレゼント内容>

(抽選:3組6名様) ホテル フォレストヒルズ那須 ペア宿泊券(2食付)

(抽選:10名様) フォレストヒルズ那須 10,000円OFFクーポン

(抽選:30名様) フォレストヒルズ那須 5,000円OFFクーポン

(もれなく全員) フォレストヒルズ那須 5%OFFクーポン

<応募方法>

(1) 【With DOGs Club】LINE公式アカウントID @989dukkyを「お友だち追加」

(2) 同画面からキャンペーンにエントリー(約1分)

<応募期間>

2024年6月6日(木)まで

■会員が無料で使える「ドッグパーク フォレストヒルズ那須」について■

那須高原の森に囲まれた2haの広大な敷地にアジリティ付きの天然芝ドッグラン、全天候型ドッグラン、下記のドッグプール等、多彩なワンちゃん施設を有する高原リゾートです。

【ドッグパーク フォレストヒルズ那須】

所在地 : 〒325-0303 栃木県那須郡那須町大字高久乙1880

アクセス: 車/「那須」IC、「黒磯板室」ICから約20分

公式HP :

https://www.forest-hills.jp/

ドッグパーク フォレストヒルズ那須 1

■ワンコレポーター募集■

愛犬家のみんなで“おすすめ”を知って、伝えて、広げていきませんか?

【With DOGs Club】では、お住まい近くやお出かけ先など日本各地の体験をご投稿いただく「ワンコレポーター」を随時募集。

投稿を「With DOGs Club」の公式ホームページやブログ、SNSなどに掲載させていただき、会員皆様に全国のワンちゃんとのお出かけスポットなどを紹介。

「ワンコレポーター」のInstagramアカウントなども紹介させていただいています。

自身のInstagramに投稿されている内容でもOK!

ワンコ友達とのオフ会の様子を投稿いただくのもOKです!

<エントリー方法>

【With DOGs Club】公式ホームページの専用応募フォームからエントリーを受け付け。

ホテルやcafe、ドッグランなど、お出かけしたときのワンちゃんのお写真を添えてエントリーして下さい。

アルバム

ワンコレポーター 1

