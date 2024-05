一人芝居の大人気シリーズが再登場！東京・練馬文化センター「イッセー尾形の右往沙翁劇場in練馬」

「イッセー尾形の右往沙翁劇場in練馬」が2024年6年7月20日(土)、21日(日)東京・練馬文化センターで開催されます。

東京・練馬文化センター「イッセー尾形の右往沙翁劇場in練馬」

公演チラシ

出演 :イッセー尾形

日時 :令和6年7月20日(土)19:00開演(18:15開場)

7月21日(日)15:00開演(14:15開場)

会場 :練馬区立練馬文化センター 小ホール

所在地 :東京都練馬区練馬1-17-37

アクセス :西武池袋線・西武有楽町線・副都心線直通、

都営地下鉄大江戸線「練馬駅」中央北口より徒歩1分

料金 :全席指定 一般5,500円 車いす席2,750円

主催・お問い合わせ:練馬文化センター(公益財団法人練馬区文化振興協会)

電話 03-3993-3311

FAX 03-3991-9666

メール info-neri@neribun.or.jp

企画協力 :イッセー尾形事務所

映画・ドラマ・舞台など数々の作品で唯一無二の存在感を放つ名優・イッセー尾形。

多彩なキャラクターを演じる一人芝居の大人気シリーズが、タイトルを新たに練馬文化センターに帰ってきます。

詳細:

https://www.neribun.or.jp/event/detail_n.cgi?id=202404091712621435

「人間を知りたい」という飽くなき探求のもと、一筋縄ではいかないけれど、どこか愛おしい市井の人々を、温かい眼差しを持って生き生きと描き出す本シリーズ。

今回も新作ネタたっぷりでお届けです。

チケットは5月22日(水)まで練馬文化センターホームページ、チケットぴあで先行販売(抽選)の申込を受け付けています。

2024年6月2日(日)10:00から、一般発売(電話・WEB予約受付)を開始します。

本公演はポータブル字幕機を使用したリアルタイム字幕サービスを提供します。

イッセー尾形よりメッセージ

練馬お久しぶりです。

新たな気持ちでやります!この年齢で新たな気持ちというのはどういったものでしょう?どきどきするとか?それはあるでしょうね。

なんといっても新作ですし。

もっとも新作しかやりませんけど。

(笑)

今回は短めネタを並べるつもりです。

八つのネタがノンストップで展開します。

走りきるイメージです。

前回は一つ一つをじっくりやりましたが、一人芝居の醍醐味はまだ他にあんじゃないの?という挑戦です。

この劇場は広いですから、一番奥まで届くようにダイナミックに演じたいです。

その分予定していたイメージと変わるでしょう。

これぞ練馬版新作です。

むしろそうならなきゃあ!

公演チラシ

■聴覚に障害のあるお客様のためのリアルタイム字幕サービス

セリフなどの情報をお手元でご覧いただけるポータブル字幕機(台数限定)を無料でお貸出しします。

ご希望の方は、上記の練馬文化センターお問い合わせ先(電話・FAX・メール)に申込みできます。

お席は所定のエリアにて用意。

■発売情報

<先行販売申込期間(抽選)>

練馬文化センターWEB先行 令和6年5月17日(金)10:00〜5月22日(水)17:00

チケットぴあ 令和6年5月17日(金)11:00〜5月22日(水)11:00

<一般発売>

練馬文化センタープレイガイド・チケットぴあ

令和6年6月2日(日)10:00〜 電話・WEB予約受付開始

■プレイガイド

<練馬文化センタープレイガイド>

予約電話: 03-3948-9000(10:00〜17:00)

WEB :

https://yyk1.ka-ruku.com/neribun-s/showList

(要利用登録[無料])

窓口 : 練馬文化センター・大泉学園ゆめりあホール(10:00〜20:00)

<チケットぴあ>

https://t.pia.jp/(Pコード526302)

■注意事項

※窓口販売は、6月3日(月)10:00より行います。

ただし、予約初日に予定枚数が終了した場合、取扱いはございません。

※予約初日は座席をお選びいただけません。

※車いす席、ヒアリングループ受信機をご希望の方は、予約電話(03-3948-9000)またはメール(info-neri@neribun.or.jp)までお申し込みください。

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※本公演は公演中止、延期以外でのチケットの払い戻しはいたしません。

