中途採用者数前年比3倍以上に！ビップ「新たな採用スタイル」

ビップ「新たな採用スタイル」

静岡県袋井市にある鉄筋工事会社 ビップは、新たな採用スタイルを取り入れたことにより、4ヶ月で中途採用者数を前年比の3倍以上に増やすことに成功!

【中途採用者数増加の背景】

これまで社長一人で合間を縫って取り組んでいた採用活動に限界を感じ一念発起、新たに専属の採用担当ポジションを設け、経験豊富な大森を2023年12月に迎え入れたことから新たな採用スタイルがはじまりました。

大森さんの指導のもと、わずか4ヶ月で中途採用者数を前年比から3倍以上に増やすことに成功し、特に20代の若手人材を6名獲得。

これは、若者人気の薄い建設業界において顕著な成果です。

大森さんは、採用手法に独自の工夫を加え、候補者一人ひとりに合わせた情報提供に注力しています。

約30ページに及ぶキャッチーで具体的な採用ピッチをオーダーメイドで準備し、ビップ社のオリジナリティ、将来性、安定性を楽しく、熱く語り、業界や会社の価値を再評価させるアプローチを展開。

これにより、多くの候補者がビップ社のビジョンに感銘を受け、入社を決意しました。

【採用担当 大森さんのコメント】

「意外にも多くの会社の面談では準備不足が散見されます。

せっかく面談に来てくれた候補者さんに対して、自社のサービス、魅力、強み、ビジョン、組織体制など気になるであろう情報を的確に提供できない、『あなたの力がなぜ必要なのか』を明確に伝えられないなど、受け入れる意識が低い傾向にあると感じます。

採用担当のバリューアップは誰よりも『自社LOVE精神』を持つことにあります!わたしたちは、大好きな自社を徹底的に理解し自信を持ってオススメすること、そのためによりよい会社づくりに取り組むことが最大の使命です。

だから採用担当の『自社LOVE』は大前提!!合う、合わないはありますが、大好きなものを紹介して、ハッピーになってもらいたいという単純なプロセスが本質なんです。

面談では『私の大好きなこの会社は、こんなにオリジナリティがあって、こんなに社会に貢献しているんです!!』ってパッションを込めて語っていますが、実は最も効果的なナーチャリング手法なのではないかと思います笑」

【社長のコメント】

「採用を改めて考えることは、人材獲得の効果だけではなくひいては会社のあり方をもポジティブに変えるチャンスになります。

古臭い体制や盲目的な信念は今の若者に受け入れられず、その継続は衰退を意味するでしょう。

採用市場に合わせた計画や採用戦略のブラッシュアップを続けることは、『定期的な魅力の棚卸』と『継続的なオリジナリティの追求』と同義です。

そして、それは自ずとその時代に合わせたビジョンの明確化に繋がります。

誰しもに共感を求めることはしません。

自社の魅力が刺さる一点に全力で注力するスタイルがビップの採用戦略です。」と語っています。

