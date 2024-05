ハーレーなどの外車にも！MAXWIN「M2シリーズ 取り付けステー」

バイク用品メーカーMAXWINは、スマートモニターM2シリーズに、ハーレーなどの外国産車やカスタムハンドルに対応する取り付けステーの販売を開始しました。

MAXWIN「M2シリーズ 取り付けステー」

M2-PROメイン

バイク用品メーカー「MAXWIN」は、スマートモニターM2シリーズに、ハーレーなどの外国産車やカスタムハンドルに対応する取り付けステーの販売を開始!

マウントバー・ハンドル径12mm〜39mm幅まで広く対応!

ステムホールマウントやモニターバイザーなど愛車に合わせて選べるオプションが続々登場!

M2シリーズオプション

■すべてのバイクに取り付けが出来るようステーオプションが新登場!

◆M2-KIT01

M2-KIT01

本体をステムホールに装着する際に使用するマウントステー

Φ12〜28mmに対応する6種のアダプター付属でほとんどのバイクのステムサイズをカバー!

◆M2-KIT02

M2-KIT02

本体をマルチバーに装着する際に使用する取付ステー

12mm〜24mmのマルチバー・マウントバーに対応!

◆M2-KIT03

M2-KIT03

本体をマルチバーやハンドルに装着する際に使用する取付ステー

30mm〜34mmのマルチバーやハンドルに対応!

◆M2-KIT04

M2-KIT04

本体をマルチバーやハンドルに装着する際に使用する取付ステー

35mm〜39mmのマルチバーやハンドルに対応でハーレーやカスタムハンドルのような太いハンドルにも対応!

