石田純一＆いしだ壱成が親子で出演！bjbCOLLECTION2024 Jun.〜大人の文化祭〜

エンファム.は、アレーナホール・サロンにて行われる、2,000人規模のMcBプレゼンツ【bjbCOLLECTION2024 Jun.〜大人の文化祭〜】を開催します。

エンファム.「bjbCOLLECTION2024 Jun.〜大人の文化祭〜」

石田純一

いしだ壱成

日時 :2024年6月1日(土)10:30〜20:00

6月2日(日)10:30〜18:00

場所 :アレーナホール・サロン(玉川高島屋S・C)

所在地 :東京都世田谷区玉川3丁目17-1

入場方法:入場無料・事前申込制(https://bjbcollection.com/)

企画 :bjbCOLLECTION事務局

運営 :エンファム.

特別協賛:マックビー

■bjbとは

【bjb】は60歳前後の大人層を元気にするべく、2022年に誕生した新メディアです。

【bjb】という名称には、バブル【b】期を経験した皆様も“じいじ【j】・ばあば【b】”になる、という意味が込められています。

コンセプトは【人生100年時代をどう生きる?】で、様々な方の生き方に触れ、これから長くなる人生の参考にしていただこうというものです。

Web(Instagram、YouTube含む)、イベントを中心に展開しています。

ブラザー・コーン

大西結花

■「bjbCOLLECTION」とは

bjbメディアのテーマである「人生100年時代をどう生きるのか」、そのヒントが見つかるイベントが「bjbCOLLECTION」です。

バブル時代を生き抜いてきたbjb世代が、さまざまな同世代の生き方に触れたり、自らの美・健康・仕事・趣味などを語ったり披露したりする、いわば“大人の文化祭”です。

■イベントコンテンツ(予定)

<6月1日(土)>

11:00〜

【人生100年時代応援企画】

McBプレゼンツ

乳がんを乗り越え活動を再開。

これからの人生についてトークを行います。

ブラザー・コーンさんトークショー

12:00〜

【人生100年時代応援企画】

UI銀行プレゼンツ

50代からのマネ活

13:00〜

ステージパフォーマンス

13:30〜

【美容ファッション系人気インフルエンサー3名によるトークセッション】

「マイナス10歳メイク&ファッション術」

14:40〜

【ステージパフォーマンス】

16:00〜

【80年代アイドル大集合!今だから話せるアイドル時代のあれこれ】

あの頃憧れたアイドル達が目の前に!

大西結花さん、つちやかおりさん、西村知美さんトークセッション

17:15〜

【ステージパフォーマンス】

18:00〜

【ディスコタイム】

ジュリアナクイーン荒木師匠登場!

人気DJ BOSSによるディスコタイム

<6月2日(日)>

11:00〜

【バブル世代集まれ!一生現役宣言!】

現役経営者トークセッション

12:00〜

【人生100年時代応援企画】

Dstyle group. プレゼンツ

昭和と令和・男と女の美容術

13:30〜

【人生100年時代応援企画】

おしゃれ×健康をデザインするストーンマーケットプレゼンツ

石田純一さん&いしだ壱成さん親子トークセッション

日本一のお騒がせ親子?!が語る、人生100年時代を生きるための新しい家族のあり方

14:40〜

【ステージパフォーマンス】

16:00〜

【フォロワー10万人以上のインフルエンサーも登場!】

「人生100年時代をより楽しく生きるためのSNS活用術」

17:00〜

【bjb世代のバンド3組のステージ!】

強烈from三重・強烈from東京・スラカワホットブラザーズ

※ゲスト、コンテンツや時間などは変更となる場合があります。

