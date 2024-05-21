ÆÁÀî²È¹¯¤Î¹ÃÑÉ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¬¥ó¥×¥éÈÎÇä¤Ø¡¡Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ËÊôÇ¼
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¬¥ó¥×¥é¡Ë¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬ÍÑ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¹ÃÑÉ¡Ê¤«¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¬¥ó¥×¥é¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²È¹¯¤ò¤Þ¤Ä¤ëÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¡ÊÆü¸÷»Ô¡Ë¤ò´Þ¤à¡ÖÆü¸÷¤Î¼Ò»û¡×¤¬À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òµÇ°¤·¤ÆÀ½ºî¡£26Æü¤ËÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ËÊôÇ¼¤·¡¢27Æü¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿²È¹¯¤Î¹ÃÑÉ
¡¡ÊôÇ¼¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖMG¡¡1/100¡¡Éð¼Ô¥¬¥ó¥À¥àMk¡½¶¡¡ÆÁÀî²È¹¯¡¡ÆîÈÚÆ¹¶ñÂVer.¡×¡£²È¹¯¤¬´Ø¥±¸¶¤ÎÀï¤¤¤ÎºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜ¤ÎÊõÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÃÑÉ¡ÖÆîÈÚÆ¹¶ñÂ¡×¡Ê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ë¤Î¿§ºÌ¤È³õ¡Ê¤«¤Ö¤È¡Ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£¹â¤µÌó19¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢Æ¹¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¹ø¤«¤é²¼¤ò¼é¤ë¡ÖÁðÀ¢¡Ê¤¯¤µ¤º¤ê¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀÖ¿§¤ÏÏÂ»æÁÇºà¤Î¥·¡¼¥ë¡¢ÆÁÀî²È¤Î²ÈÌæ¡Ö»°¤ÄÍÕ°ª¡×¤Ï¶â¿§¤Î¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü¸÷»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÂÎ¸³¼ø¶È¤¬²ÝÂê²ò·è³Ø½¬¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë´óÍ¿¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢»ÔÆâ¤ÎÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿·¾¦ÉÊ¤ÎÀ½ºî¤ÈÊôÇ¼¤ò´ë²è¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Îò»Ë¤äÆü¸÷¤Î¼Ò»û¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÇ¹þ¤ß7700±ß¡£26Æü¤ËÊôÇ¼¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¸å¡¢Æü¸÷Åì¾ÈµÜÆâ¤ÇÅ¸¼¨Í½Äê¡£27Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¡Ö¸æ¿À¼ò¡Ê¤ª¤ß¤¡Ë¡¡¼øÍ¿½ê¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ¤Ï1¿Í3¸Ä¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¡Úº£Î¤çýè½Æà¡Û