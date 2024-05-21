本日の予定【発言・イベント】
8:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演
10:30 豪中銀議事録（5月7日開催分）
13:30 日銀「金融政策の多角的レビュー」に関する第2回ワークショップ「過去25年間の経済物価情勢と金融政策」
17:00 ラガルドECB総裁、イエレン米財務長官に名誉博士号を授与するイベントに参加
22:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催投資会議開会挨拶
ウォラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
22:05 ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶
22:10 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演
22日0:45 バーFRB副議長、会議「2023年の流動性危機から学んだ教訓」出席（質疑応答あり）
2:00 ベイリー英中銀総裁、金融市場グループ（FMG）主催会議出席
日銀社債買い入れオペ
国際エネルギー機関（IEA）エネルギー効率に関する国際会議（22日まで）
国連貿易開発会議（UNCTAD）グローバル・サプライチェーン・フォーラム（24日まで）
※予定は変更することがあります
10:30 豪中銀議事録（5月7日開催分）
13:30 日銀「金融政策の多角的レビュー」に関する第2回ワークショップ「過去25年間の経済物価情勢と金融政策」
17:00 ラガルドECB総裁、イエレン米財務長官に名誉博士号を授与するイベントに参加
22:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催投資会議開会挨拶
ウォラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）
22:05 ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶
22:10 ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演
22日0:45 バーFRB副議長、会議「2023年の流動性危機から学んだ教訓」出席（質疑応答あり）
2:00 ベイリー英中銀総裁、金融市場グループ（FMG）主催会議出席
日銀社債買い入れオペ
国際エネルギー機関（IEA）エネルギー効率に関する国際会議（22日まで）
国連貿易開発会議（UNCTAD）グローバル・サプライチェーン・フォーラム（24日まで）
※予定は変更することがあります