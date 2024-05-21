　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万9220円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40081.14円　　ボリンジャーバンド3σ
39627.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39496.49円　　ボリンジャーバンド2σ
39220.00円　　21日夜間取引終値
39069.68円　　20日日経平均株価現物終値
38911.85円　　ボリンジャーバンド1σ
38860.00円　　5日移動平均
38715.00円　　一目均衡表・転換線
38650.53円　　75日移動平均
38327.20円　　25日移動平均
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円　　一目均衡表・基準線
37742.55円　　ボリンジャーバンド-1σ
37157.91円　　ボリンジャーバンド2σ
36573.26円　　ボリンジャーバンド3σ
35017.25円　　200日移動平均


株探ニュース