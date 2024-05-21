日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円高の3万9220円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40081.14円 ボリンジャーバンド3σ
39627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39496.49円 ボリンジャーバンド2σ
39220.00円 21日夜間取引終値
39069.68円 20日日経平均株価現物終値
38911.85円 ボリンジャーバンド1σ
38860.00円 5日移動平均
38715.00円 一目均衡表・転換線
38650.53円 75日移動平均
38327.20円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円 一目均衡表・基準線
37742.55円 ボリンジャーバンド-1σ
37157.91円 ボリンジャーバンド2σ
36573.26円 ボリンジャーバンド3σ
35017.25円 200日移動平均
株探ニュース
40081.14円 ボリンジャーバンド3σ
39627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39496.49円 ボリンジャーバンド2σ
39220.00円 21日夜間取引終値
39069.68円 20日日経平均株価現物終値
38911.85円 ボリンジャーバンド1σ
38860.00円 5日移動平均
38715.00円 一目均衡表・転換線
38650.53円 75日移動平均
38327.20円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円 一目均衡表・基準線
37742.55円 ボリンジャーバンド-1σ
37157.91円 ボリンジャーバンド2σ
36573.26円 ボリンジャーバンド3σ
35017.25円 200日移動平均
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