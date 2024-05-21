アルゼンチン代表が候補メンバー発表！ディバラ、オカンポスらが招集外に【コパ・アメリカ2024】

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アルゼンチンサッカー協会(AFA)は20日、コパ・アメリカに臨むアルゼンチン代表候補メンバー29人を発表した。

大会連覇を目指すリオネル・スカローニ監督は、今大会にFWリオネル・メッシやFWラウタロ・マルティネス、MFアンヘル・ディ・マリア、MFエンソ・フェルナンデス、DFニコラス・オタメンディ、GKエミリアーノ・マルティネスら主力を順当に選出。

一方、FWパウロ・ディバラやFWルーカス・オカンポス、FWジョバンニ・シメオネらがメンバー外となった。

アルゼンチンはグループAに入り、ペルー代表、チリ代表、カナダ代表と同居。初戦は6月20日にカナダと対戦する。

今回発表されたアルゼンチン代表メンバーは以下の通り。

◆アルゼンチン代表メンバー29名

GK

エミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ/イングランド)

ヘロニモ・ルジ(アヤックス/オランダ)

フランコ・アルマーニ(リバープレート)

DF

ニコラス・オタメンディ(ベンフィカ/ポルトガル)

レオナルド・バレルディ(マルセイユ/フランス)

ニコラス・タグリアフィコ(リヨン/フランス)

ルーカス・マルティネス・クアルタ(フィオレンティーナ/イタリア)

バレンティン・バルコ(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン/イングランド)

ゴンサロ・モンティエル(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)

クリスティアン・ロメロ(トッテナム/イングランド)

リサンドロ・マルティネス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

マルコス・アクーニャ(セビージャ/スペイン)

ヘルマン・ペッセージャ(レアル・ベティス/スペイン)

ナウエル・モリーナ(アトレティコ・マドリー/スペイン)

MF

エセキエル・パラシオス(レバークーゼン/ドイツ)

ジオバニ・ロ・チェルソ(トッテナム/イングランド)

アレクシス・マク・アリスター(リバプール/イングランド)

エンソ・フェルナンデス(チェルシー/イングランド)

グイド・ロドリゲス(レアル・ベティス/スペイン)

ロドリゴ・デ・パウル(アトレティコ・マドリー/スペイン)

ヴァレンティン・カルボーニ(モンツァ/イタリア)

レアンドロ・パレデス(ユベントス/イタリア)

アンヘル・ディ・マリア(ユベントス/イタリア)

FW

リオネル・メッシ(インテル・マイアミ/アメリカ)

ラウタロ・マルティネス(インテル/イタリア)

ニコラス・ゴンサレス(フィオレンティーナ/イタリア)

フリアン・アルバレス(マンチェスター・シティ/イングランド)

アレハンドロ・ガルナチョ(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

アンヘル・コレア(アトレティコ・マドリー/スペイン)