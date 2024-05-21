¡Ú¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÄ´ºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê7¡Ë¡ÛÂç±¡Âç¹â¡¦º£ºä¹¬Úö¡¡È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¸Ø¤ëÂçºåâ1¥·¥ç¡¼¥È
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÄ´ºº¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡£Âè7²ó¤Ï¡¢º£½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÂç±¡Âç¹â¡ÊÂçºå¡Ë¤Îº£ºä¹¬Úö¡Ê¤È¤â¤¡ËÆâÌî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÇ÷¤ë¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì1ÅÙ¤Î»äÎ©¹»¤«¤é¡ÖÂçºåNo¡¦1¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÍ··â¼ê¤¬½Ð¸½¡£º£½Õ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¤ÏÂçºå¶Í°þ¡¢ÍúÀµ¼Ò¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃíÌÜÅÙµÞ¾å¾ºÃæ¤Î°ïºà¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¶Í°þ¤Ç¤âÍúÀµ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤Âçºå¤Î»ä³Ø¤Ë¡¢²Æ¤Î¼çÌò¸õÊä¤¬¸½¤ì¤¿¡£¶¯ÂÇ¤Îº¸ÂÇ¤ÁÍ··â¼ê¤Ç¤¢¤ëÂç±¡Âç¹â¡¦º£ºä¤À¡£º£½Õ¤ÎÂçºåÂç²ñ¤ÇÂÇÎ¨¡¦500¡Ê26ÂÇ¿ô13°ÂÂÇ¡Ë¡¢11ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢NPB¤ÎÊÔÀ®´´Éô¥¯¥é¥¹¤¬Ëè»î¹ç¤Î¤è¤¦¤Ë»ë»¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÂÇÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÁö¹¶¼é¤Î¤É¤ì¤â·ç¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Ä¹½ê¤Ç¤¹¡×¤È½ÓÂ¶¯¸ª¤Ç¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
¡¡¹¶¼é¤Ç¸«¤»¤ëÌöÆ°´¶¤¢¤ëÆ°¤¤Ï¡¢È´·²¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¹¥±Éô°÷¤È¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¡£¡ÖÃæ³Ø¤Þ¤ÇÂ¤ÎÂ®¤µ¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï²¿¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤ÎÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤Î¾ÝÄ§¤¬¡ÖÎ¾Åê¤²¡×¤À¡£
¡¡ÅÐÏ¿¾å¤Ï±¦Åê¤²¤Ê¤¬¤éº¸±¦¤É¤Á¤é¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£º£¤Ç¤âº¸¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢±óÅê¤Ïº¸Åê¤²¤Ç¶Ã°Û¤Î85¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¡Öº¸¤À¤«¤éÅê¤²¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾ï¿Í¤ËÅþÄìÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤ºÍÇ½¤Ï¡¢Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤¦ÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¤ò´Þ¤à20¹»°Ê¾å¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡ÊÂçºå¶Í°þ¤Ê¤É¤Ë¡ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯¹ë¤½¤í¤¦Âçºå¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤Ë¿´°ú¤«¤ì¡¢Îý½¬ÀßÈ÷¤Î½¼¼Â¤¹¤ëÆ±¹»¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£Æþ³Ø¤òÃÎ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´î¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¼ÂÎÏ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤éÈ´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ç¤â½çÄ´¤Ë¿¤ÓÂ³¤±¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¡Ö²Æ¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÀ¤ÂåNo¡¦1¤ÎÍ··â¼ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¡£Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ë±¿Æ°¿À·Ð¤òÀ¸¤«¤·¡¢À¤Âå¶þ»Ø¤ÎÍ··â¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë