¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼Å·²¦»³¥ï¥¤¥É¡¦ACLÊÔ¡Û²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢Èá´ê¤Î½éÀ©ÇÆ¤Ø¡ª¡¡¾¡¤Æ¾¡¤Æ¾¡¤Æ¡ª
ACL·è¾¡Âè1Àï¤Ç¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹¡£Àè¾¡¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤à
½©½ÕÀ©¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤Ïº£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ª¡¡¥¢¥¸¥¢¡õ²¤½£¤Î²¦¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë±¿Ì¿¤Î·è¾¡Àï¤òÁ°¤Ë¡¢ÈÖµ¼Ô¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¢Ç®¶¸Åª¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤½¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡ª¡Ú¥µ¥Ã¥«¡¼Å·²¦»³¥ï¥¤¥É¡ACLÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¿Ì¿¤ÎÂè2Àï¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëµÜ»ÔÁª¼ê
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
5·î11Æü¡¢5Ëü3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿ACL¡ÊAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë·è¾¡Âè1Àï¤Ç¥¢¥ë¥¢¥¤¥óFC¡ÊUAE¡Ë¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡£
ACL½éÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾õ¤ò¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹ÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î²¬ÅçÃÒºÈµ¼Ô¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ACL¤ÏJ¥ê¡¼¥°¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè1Àï¤Î¾¡Íø¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ACL¤È¤¤¤¦Âç²ñ¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¥¯¥é¥Ö¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âºÆÇ§¼±¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¥Û¡¼¥à¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢µÕÅ¾¾¡Íø¡£Ä¶Ëþ°÷¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÊ¨¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡Ö¿¢ÃæÄ«ÆüÁª¼ê¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¾¡¤Á±Û¤¹¤Ê¡Ù¤ÈÄ¾´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¾¡¤¿¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤ÈÂç¤²¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÂçÀ¼±ç¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤¬¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿90Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
5·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÅ¨ÃÏUAE¤ÇÂè2Àï¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£Âè1Àï¤Ç²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Î¥¹¤À¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â"Á°È¾90Ê¬"¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÅÏÊÕâ«ÂÀÁª¼ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤â´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤â¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥Û¡¼¥à¤À¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¡£¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Àï¤¤Êý¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÌÜ¤Î¿§¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âè1Àï¤È¿¿µÕ¤ÎÅ¸³«¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
±¿Ì¿¤ÎÂè2Àï¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖµÜ»ÔÎ¼Áª¼ê¤Ç¤¹¡£Âè1Àï¤Ç¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢´°Á´¤Ë»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë·¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë·ù¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂç¾¡¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¤Þ¤¿¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢µÜ»ÔÁª¼ê¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎµÜ»Ô¡£¡Ö±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈà¤¬°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê²¬Åçµ¼Ô¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖµÜ»ÔÁª¼ê¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È²¬Åçµ¼Ô¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÂè1Àï¡¢¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î1ÅÀÌÜ¤ÏµÜ»ÔÁª¼ê¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢2ÅÀÌÜ¤âÈà¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤È¤Ï°ã¤¦Êý¸þ¤ØÈô¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅÏÊÕÁª¼ê¤¬µÍ¤á¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥¤Åª¤ÊÂ¸ºß¤¬Âç»ö¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ë¤¤¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¥Û¡¼¥à¤ÇÀè¾¡¤·¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç"¸åÈ¾90Ê¬"¤òÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËACL¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤À¡£¼Â¤Ï²¬Åçµ¼Ô¡¢¤½¤Î´¿´î¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÈÖµ¼Ô¤È¤·¤Æµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Å¨ÃÏ¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æº£¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³¹Ãæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ø3¡Ý0¤Ç¾¡¤Ä¡Ù¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ª¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£·è¾¡Âè2Àï¤ÏDAZN¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¼Ìë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¸«¤é¤ì¤ëÊý¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò