¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÆÈÁö¥¡¼¥×¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö´íµ¡´ÉÍýÇ½ÎÏ¡×¡¡£Ï£Â²ÃÆ£¿°ì»á¤Ïà¼ç¼´á¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÃíÌÜ
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆÈÁöÂÖÀª¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£°Æü¸½ºß¡¢£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ïº£µ¨ºÇÂç¤Î£¶¥²¡¼¥àº¹¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãù¶â¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£·¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¶¯¤µ¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µåÃÄ£Ï£Â¤ÎËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡¦²ÃÆ£¿°ì»á¤Ë¶¯¤µ¤Î¥ï¥±¤Èº£¸å¤ÎÀï¤¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¤¥ó¥Ï¥¤¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¦²ÃÆ£¿°ì¡ÛÂÇÀþ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î·ü°Æ¤À¤Ã¤¿¡Ö£±ÈÖÂÇ¼Ô¡×ÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤Î£±ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤·¤¿¼þÅì¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î½ÐÎÝÎ¨¡Ê£³³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡Ë¤ò»Ä¤·¤ÆÎÝ¾å¤Ë¤¤¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÅöÁ³¿À·Ð¤ò»È¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇÛµå¤ËÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¸åÂ³¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÅª¤ò¹Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌøÅÄ¡¢»³Àî¡¢¶áÆ£¤È¤¤¤Ã¤¿¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¹â¤¤µ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤ì¤Ð¡¢»ÅÎ±¤á¤ë³ÎÎ¨¤âÅöÁ³¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡££±¡¢£²ÈÖ¤¬½ÐÎÝ¤·¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤«¤¨¤¹¡¢º£¤ÎÂÇ½ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¡¢³«ËëÁ°¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿ÂçÄÅ¡¢¥â¥¤¥Í¥í¤¬°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¡¢¤¤¤ä´üÂÔ°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÁÈ¿¥ºî¤ê¤â¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Áª¼ê¤ÈÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤³¤í¤ÏÇ¤¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¡¼¥Á¤Ë¤âÀÕÇ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼ê¤Ç¤¤¤¤´Ø·¸À¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¤³¤ì¤À¤±¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤°Ê¾å¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò¥Ð¥Æ¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Ï¤µ¤Û¤É¿´ÇÛ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò£·¡¢£¸¿Í¤Ç²ó¤»¤Æ¤¤¤ë¾å¡¢Ê¬¶ÈÀ©¤Ë¤è¤êÀèÈ¯¤¬´°Åê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ð¥Æ¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÌøÅÄ¡¢»³Àî¡¢¶áÆ£¤Ë£±Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡££±Ç¯´Ö¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»þ¤Ë¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤êµÙ¤Þ¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¸½¾ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢²¼¼ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¸½¤Ë¤¹¤°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆ°¤«¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¤¢¤ëÃù¶â¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¡¢¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÀïÎÏ¤¬¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Îà´íµ¡´ÉÍýÇ½ÎÏá¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë