9人組男性グループ・ZEROBASEONEの最新アルバム『You had me at HELLO』が、初週4.7万枚を売り上げ、5月21日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」(5月27日付)で初登場1位に。同ランキング自身初の1位獲得となった。本作は、3月に日本デビューした多国籍9人組グローバルボーイズグループ「ZEROBASEONE」の韓国3rdミニアルバム。タイトル曲「Feel the POP」などを収録している。<クレジット:オリコン調べ(2024年5月27日付:集計期間:2024年5月13日〜5月19日)>