【エックスディファイアント】5月22日2時基本無料CEROレーティング:C(15才以上対象)

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用FPS「エックスディファイアント」の正式サービスを日本時間の5月22日2時より開始する。基本プレイは無料。

本作は、トップを目指してオンラインでスピード感溢れる戦いを繰り広げるファーストパーソン・アリーナシューター。Ubisoftのゲームシリーズに登場する勢力のキャラクターを選び、ハイペースなクラス制アクションで固有スキルを駆使して戦う。プレイスタイルに合わせて、幅広い種類の武器や40種以上のアタッチメントでロードアウトをカスタマイズ可能となっている。

ローンチ時には「ファークライ」や「スプリンターセル」といったゲームをテーマにした14のマップが登場し、6対6の激しい銃撃戦で勝利を目指して競い合う。なお本作は、最初からクロスプレイに対応しているため、様々なプラットフォームのフレンドとプレイすることができる。

サービス開始の日本時間が決定!

2024年5月22日午前2時(日本時間)

2024年5月22日午前2時(日本時間)

(C) 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.