【Amazon:Nintendo Switch用ワイヤレスコントローラー サンリオキャラクターズ(4種)】標準価格:4,800円セール価格:4,724円セール期間:5月21日0時~6月3日23時59分

Amazonは、アローンから発売中のNintendo Switch用ワイヤレスゲームパッド「サンリオキャラクターズデザイン」モデル4種をセール価格で販売している。期間は6月3日23時59分まで。

本製品は、サンリオキャラクターズがデザインされたNintendo Switch用のワイヤレスコントローラー。2~3時間の充電で10時間以上のプレイが可能となっており、連射機能やマクロ機能も搭載している。

今回セール価格になっているのはシナモロール、ハローキティ、クロミ、チャッコの4種。それぞれキャラクターのイメージに合ったカラーリングとなっている。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648204